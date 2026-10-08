La Granja VIP: Ver EN VIVO y GRATIS la quinta Asamblea y conoce la Tabla de Nominados hoy 7 de octubre

Vive la Quinta Asamblea de hoy 7 de octubre en La Granja VIP, momento en el que veremos que otros Granjeros van a formar parte de la Tabla de Nominados, ya que se hará el cara a cara entre ellos, votando y dejando las razones por las que tomaron esa decisión. No te pierdas el minuto y minuto del reality, junto a los fuertes comentarios que se hicieron. Recuerda que puedes ver en vivo y gratis el programa desde la página web o el canal de televisión abierta de Azteca UNO, igualmente puedes hacer uso de la app de "TV Azteca en Vivo".

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¿Quiénes están nominados en la quinta semana?

Hasta el momento, en la quinta semana de La Granja VIP quienes están en la Tabla de Nominados son Pimpinela Escarlata e Ivonne Montero, quienes están en riesgo total de ser eliminados el domingo, donde sus fans tendrán la gran labor de votar por ellos para poder salvarlos.

Hoy, 7 de octubre, durante La Asamblea se dará a conocer otro nombre, hay que estar atentos, ya que en ocasiones anteriores los usuarios han sido sorprendidos por cambios de último minuto que cambian totalmente la dinámica.