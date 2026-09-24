4 ideas para hacer broches para el cabello inspirados en Huntrix

Hacer tus propios broches para el cabello no es tan difícil como crees. Con materiales que puedes conseguir cerca de tu casa, paciencia y creatividad, puedes crear tus propios artículos de belleza para usarlos a todos los días. Además, fabricarlos desde cero te permite decorarlos con tus personajes favoritos , como Huntrix, las personajes de KPop Demon Hunters (Las Guerreras KPop).

Cómo hacer broches para el cabello de Huntrix de KPop Demon Hunters: paso a paso

Para hacer este proyecto, necesitas papel foami de 2 a 3 mm, fieltro, cuentas, silicón y listones. Una vez que reunas estos materiales, puedes comenzar con las siguientes ideas. También puedes usar barniz transparente para darle un acabado brillante.

1. Broche de Rumi: Haz un broche inspirado en Rumi con la forma de un corazón o una estrella. Usa foami rosa, morado y blanco para crear la base y agrega pequeños detalles brillantes con diamantina o cuentas. En el centro puedes colocar una silueta sencilla de Rumi o su inicial.

Puedes hacer diseños de broches para el cabello estilo Huntrix.|(Imagen generada con la ayuda de la inteligencia artificial)