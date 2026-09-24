4 ideas para hacer broches para el cabello inspirados en Huntrix
Haz tus propios broches con Mira, Rumi y Zoey como diseño. Solo necesitas foami, silicón y listones para empezar.
Hacer tus propios broches para el cabello no es tan difícil como crees. Con materiales que puedes conseguir cerca de tu casa, paciencia y creatividad, puedes crear tus propios artículos de belleza para usarlos a todos los días. Además, fabricarlos desde cero te permite decorarlos con tus personajes favoritos, como Huntrix, las personajes de KPop Demon Hunters (Las Guerreras KPop).
Cómo hacer broches para el cabello de Huntrix de KPop Demon Hunters: paso a paso
Para hacer este proyecto, necesitas papel foami de 2 a 3 mm, fieltro, cuentas, silicón y listones. Una vez que reunas estos materiales, puedes comenzar con las siguientes ideas. También puedes usar barniz transparente para darle un acabado brillante.
- 1. Broche de Rumi: Haz un broche inspirado en Rumi con la forma de un corazón o una estrella. Usa foami rosa, morado y blanco para crear la base y agrega pequeños detalles brillantes con diamantina o cuentas. En el centro puedes colocar una silueta sencilla de Rumi o su inicial.
- 2. Broche de Mira: Para Mira, apuesta por un diseño inspirado en su estilo: crea una pequeña flor o estrella en tonos azules y morados. Puedes combinar dos capas de foami para darle volumen y añadir una cuenta en el centro. Coloca detrás un broche metálico para sujetarlo al cabello.
- 3. Broche de Zoey: Haz un broche de Zoey con una mini estrella de cinco puntas. Recorta dos estrellas de foami, una ligeramente más grande que la otra, y pégalas para crear relieve. Decóralas con lentejuelas y una pequeña cuenta en el centro para conseguir un acabado más llamativo.
- 4. Broches de las HUNTRIX: Si quieres llevar a las tres juntas, crea tres mini broches, uno por personaje. Pueden tener la misma forma, pero cambiar de colores y decoración para representar a Rumi, Mira y Zoey. Una opción sencilla es hacer corazones de foami y colocarles encima sus iniciales, pequeñas estrellas y detalles inspirados en sus atuendos.