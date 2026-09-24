4 ideas para reemplazar tus manteles por opciones de crochet tejidas
Dale un nuevo estilo a tu mesa con piezas tejidas a mano.
Las manualidades con crochet pueden convertirse en la alternativa perfecta para vestir tu mesa. Pues ya sea que busques adornarlas con caminos decorados o tapetes individuales, esta manualidad ofrece un gran número de posibilidades para reemplazar tus manteles tradicionales por piezas tejidas y llenas de personalidad.
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4 ideas para reemplazar tus manteles tradicionales por opciones rígidas de crochet
Caminos de mesa con figuras geométricas
Esta es una opción pensada para cubrir la parte central de la mesa, la cual puedes adornar con todo tipo de diseños tipo filet. Opta por espacios abiertos y figuras como cuadros, rombos o cruces. Esta idea está pensada para complementarse junto con manteles de crochet individuales.
Manteles individuales tejidos a crochet
Si buscas una idea más personal, puedes colocar un mantel individual para cada plato. Opta por un diseño redondo o rectangular, el cual puedes decorar con figuras florales o siluetas de animales. Recuerda combinar un par de colores en tonos neutros para mejorar la apariencia de cada pieza.
Centro de mesa floral de crochet
Las flores tejidas son uno de los grandes favoritos para las manualidades de crochet, por lo que una pieza central puede ser también una oportunidad de decorar tu mesa. Apuesta por tonos neutros y decorados discretos si quieres apostar por una alternativa más minimalista.
Camino de mesa con punto musgo
Si buscas una opción con textura uniforme, el punto de musgo puede ser tu gran opción, pues esta técnica permite combinar puntos bajos con cadenas que ayudan a elaborar una trama regular, permitiendo además agregar detalles de color, Toma en cuenta un color neutro como base y algún tono intenso como rojo, amarillo o crema para los detalles.
Cualquiera de estas ideas de manteles tejidos de crochet es ideal para renovar de manera discreta y acogedora la mesa de comedor, ya sea con ideas individuales o caminos completos que permitan adornar tu mesa.