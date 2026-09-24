Mónica genera dudas dentro de su equipo y Kevyn Contreras “Bicolor” e Ivonne Montero ya están alerta

La Asamblea de La Granja VIP no terminó cuando los granjeros abandonaron el espacio de nominación. Las decisiones tomadas durante la noche comenzaron a generar conversaciones entre los participantes y, dentro de uno de los equipos, Kevyn “Bicolor” e Ivonne Montero coincidieron en que ahora tendrán que observar con mayor atención los movimientos de Mónica Escobedo. Aunque los tres forman parte del mismo team, la convivencia parece haber cambiado después de la nominación. Kevyn e Ivonne hablaron sobre la actitud de su compañera y dejaron ver que no están completamente tranquilos con la manera en que se están dando las cosas dentro del grupo.

Mónica comienza a generar dudas dentro de su propio equipo en La Granja VIP

Uno de los comentarios que más llamó la atención fue la advertencia de Kevyn, quien planteó que hay que tener cuidado con Mónica. La conversación tomó otro matiz cuando Ivonne compartió que también ha percibido un comportamiento diferente por parte de su compañera y aseguró que la siente “rara” con ella. La situación resulta llamativa precisamente porque no se trata de una rivalidad entre equipos. Kevyn, Ivonne y Mónica comparten intereses dentro de la competencia, por lo que cualquier diferencia entre ellos podría terminar afectando la manera en que toman decisiones y enfrentan las próximas Asambleas.

Después de varias semanas de alianzas, cambios de estrategia y roces entre los granjeros, la confianza comienza a convertirse en una pieza importante del juego. Para algunos participantes, mantenerse unidos puede representar una ventaja; sin embargo, cuando aparecen dudas dentro del mismo grupo, también surge la necesidad de cuidar cada conversación y cada movimiento.

Por ahora, Kevyn e Ivonne no han planteado una ruptura con Mónica, pero sus comentarios dejan claro que la están observando de una manera distinta después de lo ocurrido en la Asamblea. La gran incógnita será si estas diferencias quedan únicamente en una conversación entre compañeros o si terminan provocando un nuevo movimiento dentro del equipo. Con la competencia avanzando, cualquier cambio en las alianzas puede tener consecuencias. Y esta vez, las señales de alerta no llegaron desde un equipo contrario, sino desde el propio grupo de Mónica.