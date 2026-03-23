6 diseños de uñas ojo de gato que se ven elegantes en cualquier tipo de piel: para morenas y claras

Desde hace ya varios meses, los diseños de uñas con efecto ojo de gato se apoderaron de las tendencias y en 2026 es uno de los estilos más llevados. Todo gracias a que se trata de un estilo repleto de brillo, pero que en ningún momento deja de lado la elegancia y sutileza que muchas disfrutan llevar en las manos.

Lo mejor de todo es que se trata de una técnica que puede adaptarse fácilmente a colores, siluetas y texturas, por lo que las combinaciones para recrearlas se vuelven infinitas. Ya sea en uñas cortas para un look discreto o con punta almendrada para conseguir ese toque estilizado tan favorecedor en las manos.

"Cat eye nails": los diseños más sofisticados que sí le quedan a cualquier tono de piel

Cafés con puntitos blancos . El color café aporta sofisticación al manicure y cuando se complementa con brillo, los resultados son todavía más hermosos. Para darle un toque distinto, los patrones de "polka dots" nunca fallan



. El color café aporta sofisticación al manicure y cuando se complementa con brillo, los resultados son todavía más hermosos. Para darle un toque distinto, Manicura francesa combinada con ojo de gato. De entre las muchas versiones que hay de la punta francesa, está también la que reemplaza el clásico blanco por efectos destellantes tipo ojo de gato, que se activan con imanes especiales.

6 diseños de uñas que le favorecen a todas esta primavera 2026|Pinterest

Con estrellas doradas . El dorado es uno de esos colores que le van bien a todos los tonos de piel por su sutileza y la calidez que genera al instante. Así que una de las ideas de diseños de uñas que no fallan este 2026 , son las que llevan pequeñas estrellas dibujadas.



. El dorado es uno de esos colores que le van bien a todos los tonos de piel por su sutileza y la calidez que genera al instante. Así que una de las , son las que llevan pequeñas estrellas dibujadas. Diseños de uñas con ojo de gato tipo aura. Este es un tipo de manicure atrevido que fusiona la potencia del brillo de las "cat eye nails" con los suaves degradados que caracteriza a la técnica aura

6 diseños de uñas que le favorecen a todas esta primavera 2026|Pinterest

Con delineados de gel metálicos . Si buscas un diseño moderno y que estilice tus manos de manera sutil, prueba los diseños de uñas con efecto ojo de gato en colores distntos y pide un fino delineado de gel a los bordes con textura metalizada.



. Si buscas un diseño moderno y que estilice tus manos de manera sutil, a los bordes con textura metalizada. Manicure floral con mucho brillo. Durante la primavera 2026, las tendencias de manicure incluyen inspiraciones florales