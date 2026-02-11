6 diseños de uñas “piel de delfín”, la tendencia impecable y aesthetic que combina con casi todo; es un manicure discreto y lujoso

Hay tipos de manicure tan sofisticados y cool que pueden verse igual de bien en una alfombra roja que en una oficina. En esta categoría entran los diseños de uñas "piel de delfín", una nueva tendencia aesthetic que inauguró Demi Lovato y que puedes replicar fácilmente. Además, resulta súper fácil de combinar con tus outfits casuales o formales.

6 ideas de uñas "piel de delfín", tan discretas como aesthetic

|Crédito: Instagram. @themaniclub

1. Con acabado iridiscente

Para describir el trend de las uñas "piel de delfín" es necesario tomar en cuenta un tono gris frío como base, y un manicure con acabado súper pulido y reluciente. Literalmente, que se vea como si al tocar tus uñas se tratara de la piel de este cetáceo.

2. Así llevó Demi Lovato las uñas "piel de delfín"

La intérprete de "Cool for the Summer" llevó este manicure a la premier del documental "Infinite Icon: A Visual Memoir", de Paris Hilton. La 'nail artist' Natalie Minerva aplicó un tono gris con gel magnético en una forma ' squoval '.

3. Sofisticado y neutral

|Crédito: Instagram. @beatrizpardounhas

Nos encanta lo versátil que resulta este manicure, pues el gris es un color neutro que se lleva muy bien con gran parte de tus outfits para la oficina.

4. Con reflejos

|Crédito: Instagram. @lolo.nailedit

Para conseguirse el manicure de "piel de delfín" se puede usar esmaltes magnéticos y con efecto holográfico.

5. En gris intenso

|Crédito: Instagram. @lolo.nailedit

El trend se ha popularizado más en tonalidades claras de gris, pero también puedes elegir opciones más oscuras si para ti es más fácil de combinar o simplemente te gusta más.

6. Con decoración en negro

Las posibilidades son ilimitadas si quieres añadir otros toques decorativos a tus uñas "piel de delfín", como en este ejemplo. Sin embargo, procura que el efecto se aprecie bien.