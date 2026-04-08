6 ideas para colgar macetas con materiales reusados que ya tienes en casa

Las plantas colgantes son una excelente opción para darle vida a tu hogar optimizando el espacio y otorgándole una personalidad única. Si tienes ganas de experimentar con este tipo de decoración o quieres más naturaleza en tu casa, te damos algunas ideas para colgar macetas con materiales reusados.

Las opciones que te compartiremos puedes desarrollarlas tú mismo, sin gastar de más y sin ocupar demasiado esfuerzo.

6 ideas para colgar macetas en interiores con materiales reusados

|Crédito: Unsplash. Paul Hanaoka

1. Con macramé

El macramé es probablemente la técnica más popular para colgar macetas con plantas en interiores. Si estás empezando a hacer tus primeros nudos y no quieres gastar de más en materiales o si te gusta el reciclaje, puedes hacer macramé con pedazos de tela de ropa que ya no uses; existen diversos tutoriales en línea para principiantes.

2. Usa agujetas

Con un par de agujetas o con cualquier tipo de cuerda que tengas en casa, es posible colgar macetas pequeñas para llenar de vida espacios como tu sala. Solo necesitas hacer algunos nudos, el proceso te puede tomar 10 minutos y se ven increíbles.

3. Con botellas

A partir de botellas recicladas puedes iniciar un jardín colgante en el interior de tu casa. Por ejemplo, esta idea se ejecutó con botellas transparentes cortadas a la mitad, cordón y plantas pothos.

4. Con una rama

Una simple rama puede convertirse en la pieza que dé forma y cohesión a tu jardín colgante. Para sostenerla tienes varias opciones, como un gancho o clavos; también es tu decisión si quieres hacer algún tratamiento de la madera o lucirla al natural. Es clave colgarle varias plantitas para que el resultado sea más vistoso.

5. Con bandejas

Si tienes un conjunto de bandejas de plástico que ya no usas en la cocina y todavía se ven bonitas, esta es una excelente opción para volver a aprovecharlas. Puedes emplearlas para sostener macetas colgantes, con ayuda de cuerda.

6. Con cuentas

Si te gusta la idea de usar cuerdas simples para colgar macetas, pero te hace falta darle un toque original, puedes utilizar cuentas como las que sirven para hacer pulseritas o bisutería.