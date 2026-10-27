¡Tú decides! Ya puedes VOTAR para mandar a un Granjero o Peón al Duelo de Nominación de La Granja VIP, en la semana 8

Los enfrentamientos y diferencias en La Granja VIP siguen dando de qué hablar entre los propios Granjeros. Sin embargo, una vez más el público tendrá una nueva oportunidad para intervenir en el juego de los participantes así como de la competencia. Durante la octava semana se abren las votaciones para elegir al Granjero o Peón que deberá enfrentarse en el Duelo de Nominación.

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Como cada semana esta jugada será tomada por la decisión del televidente por lo que tendrá que elegir cuidadosamente a quién enviar a este reto ya que el resultado será clave para los Granjeros, pues perder el enfrentamiento puede significar un paso más hacia la eliminación.

¿Cómo votar para mandar a un Granjero o Peón al Duelo de Nominación?

Si quieres participar en esta dinámica de La Granja VIP y emitir tu voto, puedes ingresar al portal oficial del programa La Granja VIP busca la sección votación y de ahí empezará tu decisión sobre a quién mandar al Duelo. Otra manera más fácil es ingresando a este enlace: VOTACIONES LA GRANJA VIP

Una vez dentro, revisa los participantes disponibles, selecciona al Granjero o Peón que quieres enviar al Duelo de Nominación y sigue las instrucciones para registrar tu elección.

¿Qué pasa con el participante que pierde el Duelo de Nominación?

El Duelo de Nominación es una de las primeras pruebas en las que comienzan a colocarse los nombres en la tabla de nominación. Ya que está se realiza entre dos participantes sin importar si son Granjeros o Peones, uno es el elegido por el público mientras que el otro es colocado por el Capataz en turno.

Una vez que se tienen los nombres deberán de enfrentarse en la dinámica que se les indique. Quien pierde el enfrentamiento puede terminar en la Tabla de Nominados y quedar en riesgo de abandonar la competencia.

¿Dónde ver La Granja VIP EN VIVO y GRATIS?

Los seguidores de La Granja VIP pueden ver las transmisiones y contenidos a través de la programación de televisión abierta de Azteca UNO de lunes a viernes a partir de las 8:30 pm, mientras que los domingos de Gala de Eliminación inicia a partir de las 8:00 pm.

Además, las galas también pueden verse mediante las plataformas digitales como el sitio web de Azteca UNO o la Aplicación TV Azteca EN VIVO la cual puede descargarse de manera fácil y gratuita. Además, está disponible para todos los celulares, tablet y televisores inteligentes.