Cómo evitar que el pelo pierda densidad después de los 50

El cuidado del cabello es algo fundamental y que no debe dejarse pasar porque en ese caso, puede llegar a estar expuesto a diversos problemas como lo es la aparición de canas, la aparición de frizz, la presencia de caspa, la caída del cabello y en su defecto, por la pérdida de densidad del cuero cabelludo. Esto se produce a una cierta edad, principalmente después de los 50 años, y es por este motivo, que los estilistas compartieron el método para que no se pueda perder esta densidad.

Seguramente habrás escuchado hablar de la densidad del cabello, y esto hace referencia a la cantidad de hebras o folículos pilosos que crecen en cada unidad de superficie del cuero cabelludo, y que se basa en la cantidad de pelo que tienes y que con el paso del tiempo esto se puede ir perdiendo e ir dando paso a lo que se conoce como alopecia.

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Por qué el cabello pierde densidad

De acuerdo a los especialistas, la densidad del cabello empieza a perderse después de los 50 años es por la miniaturización del folículo piloso; en donde el folículo se vuelve más pequeño; pero también se produce por cambios hormonales, por estrés crónico, por genética y hormonas; por déficits nutricionales, entre otros motivos. Debido a esto, los especialistas compartieron cómo evitar esto después de los 50 años.

Cómo evitar que el cabello pierda densidad después de los 50 años

Según revelaron algunos especialistas, los cambios hormonales ligados a la menopausia pueden hacer que el cabello se vuelva más fino, pierda volumen o densidad y se vea menos abundante de lo que parece; y uno de los errores que se cometen es tratar la pérdida de densidad como si fuera lo mismo; y para eso, podrás usar un champú voluminizador que mejorará la apariencia de una melena fina.

Por otro lado, para evitar la pérdida de densidad durante los 50 años, los hábitos que non hay que seguir son una decoloración agresiva; tratamientos químicos repetitivos; cepillado brusco y esto provocará ese aspecto descuidado. Y a esto, se le suma también las tendencias en los peinados, como los clean looks. A su vez, hay que usar el secador a una temperatura adecuada y mantenerlo a cierta distancia.