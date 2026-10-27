3 bebidas otoñales que reemplazan el Pumpkin Spice y son tendencia esta temporada

Una de las bebidas más habituales durante el otoño es Pumpkin Space, y que se caracteriza por estar hecha a base de mezcla es especias desarrollada para darle sabor al relleno del pastel del calabaza; como leche evaporada, café y a veces es azúcar que es cubierta con nata batida y otros ingredientes. Pero, si bien se suele consumir mucho durante esta temporada, hay otras tres bebidas otoñales que lo reemplazan, que se convierten en tendencia y que les encantará a todos sin dudas.

Otra de las características que debemos mencionar del pumkpin space es que tiene la particularidad de ser una bebida hecha con café con una combinación de sabores tradicionales que son muy comunes durante el otoño y que no puede faltar durante estos días y desde hace poco, que contiene puré de calabaza y que aporta una gran cantidad de beneficios para la salud que seguro desconocías, por lo que su consumo aumenta.

Exatlón México: ¡Jugadas impresionantes y finales de fotografía! Así se vivió el Duelo por la Villa 360

Qué beneficios tiene el Pumpkin Spice

Entre los beneficios que debemos mencionar del pumkpin space es que gracias a sus ingredientes como la canela, el jengibre, la nuez moscada o el clavo de olor, te ayudará a favorecer la digestión, propiedades antioxidantes; fortalece el sistema inmunológico. Pero, quedaron en el olvido, por lo que hay tres bebidas que podrás consumir durante este otoño y que son fáciles de preparar.

3 bebidas otoñales para este otoño

Maple cold brew: necesitas de 1 cucharada de miel de maple; ¼ de crema batida; una pizca de sal de familia; ½ taza de café frío

Sidra de manzana casera: 8 tazas de agua, 5 manzanas medianas de varias variedades, 1 naranja, ½ cucharada de Jamaica, una pizca de clavo molido, 4 ramas de canela, 1 cucharada de nuez moscada en polvo, jengibre fresco y miel de maple