La Granja VIP: Ya puedes VOTAR para decidir qué Granjero dormirá con El Capataz en la semana 8

La octava semana de La Granja VIP continúa con las jugadas y decisiones que podrían cambiar la convivencia entre los Granjeros. Esta vez, el público tiene la oportunidad de participar en una nueva votación para decidir qué Granjero dormirá con El Capataz durante los próximos días.

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Con las tensiones que se han vivido en los últimos días y la experiencia que dejó el elegir a Kunno como acompañante de Julio Camejo la semana pasada ha provocado que el público y los propios participantes analicen bien las decisiones ya que al dormir con el Capataz se obtienen beneficios que pueden convertirse en una ventaja.

¿Cómo votar para elegir al acompañante del Capataz?

Si quieres apoyar a tu Granjero favorito para que comparta la habitación con Daniela "Bebeshita" puedes seguir estos pasos principalmente si eres nuevo y no sabes cómo hacerlo déjanos decirte que votar es sencillo ya que se hace desde el sitio web de La Granja VIP o desde la aplicación TV Azteca En Vivo ingresando a la sección de votaciones de La Granja VIP y ahí comienza el proceso. Otra alternativa rápida y directa es dando DANDO CLICK AQUÍ.

Ingresa al portal oficial de votaciones de La Granja VIP. Busca la dinámica para elegir al acompañante del Capataz. Revisa los participantes disponibles para esta votación. Selecciona a tu favorito y asigna tus votos siguiendo las indicaciones de la plataforma. Confirma tu participación y verifica que el sistema registre correctamente tus votos.

¿Cómo fue la convivencia de Kunno y Julio Camejo en la semana 7?

Durante la séptima semana de La Granja VIP, Julio Camejo se convirtió en Capataz y el público eligió a Kunno para acompañarlo en la habitación. Sin embargo, el influencer decidió dejar pasar esta oportunidad . Sin embargo, aunque no logró dormir en el mismo lugar sí aprovechó su nombramiento para entrar a la habitación y hacer algunas travesuras y regresar a descansar a su propia cama.

Además, Kunno aprovechó que podría hacer uso de la llave así que con esa ventaja entró a la habitación y sacó del cuarto los alimentos y bebidas que se tienen ahí para compartirla con sus compañeros que se encontraban de Peones estas acciones hicieron que se les descontara del presupuesto de la semana lo que generó en los otros Granjeros grandes molestias .