Azalia Ojeda pide disculpas a las hijas de Rafael Mercadante, pero ARREMETE nuevamente contra el Granjero

Azalia Ojeda ofreció disculpas a las hijas de Rafael Mercadante, pero sostuvo sus críticas contra el granjero durante la presentación de El Legado en La Granja VIP. Ante las preguntas de Adal Ramones, reconoció que lamentaba sus palabras sobre las niñas y aclaró que ese arrepentimiento no incluía lo que había expresado sobre su excompañero.

¿Por qué Azalia pidió disculpas a las hijas de Rafael Mercadante?

Las declaraciones tuvieron como antecedente el enfrentamiento que derivó en una sanción para Ojeda. La producción determinó que permaneciera en la tabla de nominados sin posibilidad de ser salvada, por involucrar a personas ajenas a la competencia. En aquella intervención, Ramones también advirtió a Mercadante que la medida no lo eximía de responsabilidad por sus provocaciones y palabras.

Al retomar el tema durante la revelación de su legado, el presentador le preguntó si se arrepentía de lo ocurrido. Ella respondió que mantenía lo dicho contra Rafael y atribuyó su reacción a lo que describió como una provocación constante de él.

Sin embargo, hizo una distinción al referirse a sus hijas: “De lo único de lo que sí me arrepiento, desde mi punto de vista de mamá, y les pido una disculpa, es a las niñas. Pero quiero que quede claro: a las niñas”.

La exconcursante insistió en que su mensaje era sincero y volvió a dirigirse a ellas: “Lamento mucho lo que les dije a las niñas y de verdad ofrezco una disculpa de corazón como mamá”. Inmediatamente después reiteró sus descalificaciones hacia el conductor y aseguró que lo esperaría fuera del programa.

Cuando Adal le preguntó a Mercadante si aceptaba las disculpas dirigidas a sus hijas, el participante evitó entablar otra conversación con Ojeda: “Yo no tengo que hablar nada con esta mujer, Adal. Cada quien demuestra su educación y quién es en este mundo”.

Azalia nomina a Rafael Mercadante mediante El Legado en La Granja VIP

Antes de ese intercambio, se abrió el sobre que contenía la decisión de Azalia. Ramones explicó que los granjeros que quedan en riesgo de eliminación graban su legado y que este permanece sellado y en secreto hasta su presentación.

El nombre elegido fue Rafael Mercadante, quien se convirtió en el primer nominado de la semana. Al explicar sus motivos, Ojeda lo calificó como “el provocador más importante de esa Granja” y afirmó que, desde su perspectiva, no llegaría a la final ni ganaría la competencia.

Rafa respondió que dentro del programa se debía respetar a los compañeros y cumplir las reglas. Ella cuestionó que él las siguiera, mientras que el granjero defendió su comportamiento y recordó las ocasiones en que el público había respaldado su permanencia.

“Aquí afuera las cosas son muy diferentes a como tú las crees”, le expresó Azalia. Su decisión dejó a Mercadante nuevamente en riesgo, mientras que sus disculpas quedaron dirigidas exclusivamente a las niñas.