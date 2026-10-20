7 adornos de Halloween que puedes hacer con cartón y papel para transformar tu casa

Se acerca Halloween, y es que estamos a poco menos de dos semanas de la llegada de esta fecha tan importante y que se celebra en varias partes del mundo, que tiene que ver con la decoración de varios adornos para darle un aspecto terrorífico a cada lugar, como así también que los niños saldrán a pedir dulces por el vecindario utilizando algún disfraz. Pero, a veces no es necesario gastar dinero en la decoración, sino que podrás utilizar con materiales como cartón y papel, y son 7 adornos fáciles.

Si bien Halloween se celebra el próximo 31 de octubre, esta fecha por lo general se celebra durante todo octubre y es que son muchas las personas que comienzan a decorar sus hogares con diversos adornos y en donde se suele gastar mucho dinero en lograr la mejor decoración posible. Sin embargo, se puede hacer con elementos que tenemos en casa y que será más económico.

Noticias Querétaro del 19 de octubre 2026

Por qué es importante decorar en Halloween

Tal como lo mencionábamos, preparar la casa para Halloween se ha convertido en una tradición consolidada, en la cual involucra no sólo a los adultos, sino también a todas las familias y que estas manualidades representan la mejor manera de compartir un grato momento y sin la necesidad de gastar tanto dinero. En este caso, vamos a compartir cuáles son las 7 manualidades para que puedas hacer con cartón y papel.

7 adornos de Halloween que puedes hacer en casa

Guirnalda de murciélagos: es perfecta para colgar en ventanas, puertas y que transformará al instante el entorno en una bat cueva y necesitas de cartulina negra, tijeras, cinta o cuerda

Farolillos de papel naranja: son perfectos para dar a la casa una luz cálida y sugerente; y requieres de hojas de papel naranja, tijeras, pegamento, rotulador negro y luces LED

Velas de Halloween personalizadas: requieres de velas blancas, gasas, ojos adhesivos, tarros de vidrio y pinturas acrílicas