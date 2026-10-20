Idea DIY: Cómo crear heridas falsas para las fiestas de Halloween usando elementos que tienes en casa

Estamos a un par de semanas para que inicie las fiestas de Halloween, por lo que ya queda poco tiempo para que empieces a comprar algún disfraz. Para que no gastes mucho dinero, puedes optar por crear heridas falsas, una idea DIY que puedes hacer usando elementos que tienes en casa o que son muy baratos de conseguir, hacks creativos que comparte la creadora de contenido Ireniusx:



En un vaso vas a mezclar una cucharada de vaselina con una cucharada de maicena, incorporamos hasta tener una pasta uniforme para crear carne falsa. En otro recipiente mezclamos una cucharada de harina, una cucharada de pegamento blanco y 2 cucharadas de agua, una vez que ya no tenga grumos tendrás látex casero. En un recipiente más, mezclamos 2 cucharadas de miel, con 1 cucharadita de agua, colorante rojo y un poco de azul para crear sangre falsa. Al tener los elementos anteriores, agregamos un poco de látex en donde queramos la cicatriz, agregamos un poco de la carne, dejamos secar. Después con los dedos le damos forma en los bordes, al tener la forma lista, sellamos con látex. Al final maquillamos la zona con sombras y con la sangre que creamos.

¿Cómo pintar la carne falsa?

Si quieres darle un aspecto más realista a las heridas falsas que vas a crear, mientras lo haces puedes agregar algunas gotas de tu corrector o base de maquillaje, pero es importante que siempre escojas aquellos cosméticos que sean con un tono muy similar al de tu piel.

Si observas que empieza a adquirir una sensación muy liquida o pegajosa, agrega más maicena, pero si observas que tiene un aspecto más seco o se quiebra, entonces agrega más vaselina. Recuerda hacerlo poco a poco para que tengas un mejor resultado de tu idea DIY para las fiestas de Halloween.

¿Cómo almacenar la carne falsa?

Si después de hacer las pruebas de tu piel antes de las fiestas de Halloween te sobraron las mezclas para hacer las heridas falsas, no te preocupes, todo lo puedes conservar en el interior de frascos herméticos para que no se pierda la flexibilidad y su aspecto.

De todos modos, si se acaba, no temas, puedes repetir la misma formula el mismo día pero repite todos los pasos de la idea DIY con tiempo para que puedas lograr una buena textura y se seque correctamente en tu piel.