5 ideas para organizar la entrada de tu casa y hacer que se vea más amplia sin remodelar

La decoración de interiores es una de las actividades más importantes que se ha popularizado en el último tiempo y que hace referencia a la combinación de colores, estilos, diseños en todo lo que se sucede en el interior de la casa y alrededores. Entre ellos, encontramos a la puerta de ingreso o fachada, que debemos asegurarnos que esté lo mejor decorada posible y por este motivo, te dejaremos cinco ideas para organizar la entrada y que se vea más amplia y sin la necesidad de gastar de más.

Por si no lo sabías, el recibidor es el espacio de una vivienda que está situado justo después de la puerta principal que conecta el exterior con el resto de las habitaciones; que actúa como punto de llegada y partida; ofreciendo una primera impresión del estilo de la casa a los visitantes; y cuya decoración es fundamental para poder tenerla de la mejor manera posible.

Noticias Baja California del 19 de octubre 2026

Por otro lado, los expertos en decoración de interiores aseguraron que es clave decorar el recibidor o ingreso en la casa, es que funciona como la primera impresión del hogar, aporta orden práctico al día a día, entre otros. Por este motivo, es que no es necesario gastar tanto dinero en esto, ya que hay cinco ideas sencillas que podrás aplicar.

5 ideas para organizar la entrada de tu casa

Diseñar una estación de salida: lo mejor es pensar la entrada como una estación donde lo necesario para salir de la casa tenga un lugar fijo, podrás incorporar una pequeña bandeja para auriculares o soporte para lentes de sol