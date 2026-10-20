4 plantillas de stickers de las KPop Demon Hunters para decorar la lonchera de tus hijos y personalizar en casa

La lonchera de tus hijos puede ser decorado de muchas formas, una gran alternativa para que puedes aplicar para lograr un estilo más personalizado, lo bueno es que puedes hacerlo desde la comodidad de tu computadora. Si no quieres gastar mucho dinero, te daremos 4 plantillas de stickers de las KPop Demon Hunters que puedes imprimir y personalizar en casa.

4 plantillas de stickers de las KPop Demon Hunters para la lonchera

Si tienes contemplado hacerlo desde casa, no olvides usar papel con adhesivo para crear tus planillas, además de usar impresoras de inyección de tinta. Considerando los tips anteriores, estos son los diseños que debes considerar:

KPop Demon Hunters: Nombre de tu hijo

Una de las plantillas de stickers más funcional que puedes conseguir para la lonchera de tus hijos, cuenta con varios rectángulos con las imágenes de las KPop Demon Hunters, además de tener un espacio libre para que puedas añadir el nombre de tus pequeños, con la finalidad de que no lo pierdan.

KPop Demon Hunters: Con los Saja Boys

Otra de las opciones que puedes personalizar en casa, es una planilla que cuenta con los integrantes de los Saja Boys, donde los puedes encontrar en su aspecto de humanos y de demonios, alternativas que puedes adquirir en tus plantillas de stickers junto a las HUNTR/X, además de agregar elementos que recuerden a los personajes y sus batallas

KPop Demon Hunters: Escenas de la cinta

Si quieres algo que sea más creativo o que solamente los fans puedan identificarlo, puedes optar por hacer stickers con algunas escenas de la cinta KPop Demon Hunters, ya sea aquella en la que vemos a las cantantes comer su ramen, luchando o haciendo algún gesto en particular para que tus hijos lo apliquen en su lonchera.

KPop Demon Hunters: Estilo más animado

Otras de las alternativas que puedes escoger, son esas plantillas que tienen a los personajes de la película con un aspecto similar al del anime, ya sea que tomes las opciones que hay en Pinterest o lo puedas personalizar en casa agregando otros diseños para imprimir. Busca todas las opciones que puedas imprimir desde casa o llevar a imprimir en alguna impresora especializada.