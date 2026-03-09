7 diseños de uñas inspiradas en el signo Aries para que presumas tu signo zodiacal en la oficina; son aesthetic, discretas y hermosas

Si cumples años entre el 20 de marzo y el 19 de abril, estás a tiempo para elegir un diseño de uñas de Aries y presumir tu signo zodiacal en las próximas semanas. Si te gusta la astrología o simplemente quieres darle un toque místico a tu manicure, te van a encantar las siguientes opciones.

Aunque las siguientes ideas están inspiradas en el Zodiaco, también son discretas por su tamaño y nivel de decoración. Así podrás combinar tus uñas fácilmente para ir a la oficina.

7 ideas de uñas de Aries, para que presumas tu signo zodiacal

|Crédito: Instagram. @thenaillologist

1. Uñas de fuego

Aries es un signo zodiacal de fuego y nos encantó cómo la idea se refleja en este diseño. La mezcla entre tonalidades roja y naranja parece lava, pero es una combinación hermosa y en armonía. El símbolo se hizo en dorado y está presente en una sola uña, con un tamaño discreto.

2. Con acabado 'milky'

|Crédito: Instagram. @glosssy.and.co

El efecto 'milky' se mantiene como una de las tendencias más fuertes en el ámbito del manicure, y para la primavera 2026 es una de las opciones más frescas y lindas que puedes elegir. Mucho mejor si a ese efecto le añades alusiones a tu signo zodiacal, como el símbolo de Aries o dibujos de estrellas y constelaciones.

3. Con toques en rojo

Esta es otra manera de hacer referencia a un signo de fuego, pero sin que el color rojo predomine en tu manicure. Simplemente se usaron pequeños detalles, como el contorno de algunas uñas o un corazón rojo; además, el fondo es transparente.

4. Uñas de Aries en versión 'clean'

|Crédito: Instagram. @by.belle._

Si eres fan del 'clean look', es muy probable que te guste este hermoso diseño con base nude, algunas puntas francesas y dibujos referentes al signo Aries en plateado, pero con un tamaño muy discreto.

5. Con manicura francesa

|Crédito: Instagram. @frenchmenails

Aquí, otra manera de involucrar la elegante manicura francesa con tus uñas de Aries. El look en general es muy clásico: tiene puntas muy delgaditas en blanco y los símbolos solo están delineados en dorado.

6. Uñas de Aries con efecto 'cat eye'

El efecto 'cat eye' se lleva perfectamente bien con la idea de un hermoso cielo estrellado. En este diseño se usaron dos tonos: un blanco predominante y un azul celeste.

7. En dorado

Finalizamos con otra idea que incluye diseños en dorado, pero esta vez sobre un fondo nude que es muy fácil de combinar con tu ropa de oficina.