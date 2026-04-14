9 diseños de uñas para dama de honor en abril 2026; son sencillas, aesthetic y hermosas

Si ya tienes el vestido, el 'beauty look' y también los zapatos pero todavía no sabes qué hacer con tu manicure para la boda de una de las personas más importantes en tu vida, aquí te compartimos un poquito de inspiración. Checa las siguientes ideas de uñas para dama de honor, que están en tendencia para abril 2026.

Los diseños que aquí te mostraremos pueden ser adaptados a la gama de colores que se utilizarán en la boda de tu mejor amiga, hermana o prima. Además, son estilos muy populares en damas de honor.

9 ideas de uñas para dama de honor en abril 2026

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1. Líneas minimalistas

Los tonos neutros son los reyes en cuestión de uñas para dama de honor, sin importar la temporada del año. En este caso se mezcla nude con blanco y con algunas líneas metálicas, para añadir glamour de manera armónica.

2. Con efecto 'milky'

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Por su suavidad, el efecto "lechoso" es uno de los más populares para esta ocasión tan especial. En este caso se usó un tono blanco, que sí se permite en manicure de damas de honor pero es un tema que siempre debe ser aprobado por la novia. Se decoró con flores de tono pastel, con bordes plateados.

3. Un solo tono

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Puede resultar más fácil de combinar un tono pastel, independientemente del tono de tu vestido. Para un toque más especial, añade un dibujo sencillo en blanco, como estos tallos con hojas.

4. En plateado

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Si tus zapatillas son doradas o plateadas, ¿por qué no animarte a llevar un manicure metálico también? Con una base nude y trazos delicados, el resultado puede ser discreto y elegante.

5. Diseño ecléctico

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En esta idea hay varios elementos que ya mencionamos: tonos suaves, dibujos de flores en blanco y líneas delicadas en dorado. Es un diseño ecléctico y original, pero que se mantiene en equilibrio.

6. Combinación de tonos pastel

Otra ventaja de los colores pastel es que puedes llevar dos o más sin que el diseño sea sobrecargado, siempre y cuando se complementen con el tono de tu vestido.

7. Uñas para dama de honor, con flores en las orillas

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Nos encantó la combinación entre estas delicadas flores miniatura, en tonos azul claro y blanco, con un fondo "lechoso". Es un diseño discreto, típicamente femenino y hermoso.

8. Con degradado

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Un diseño clásico, como la manicura francesa, puede tener un gran giro con un degradado minimalista. En este caso, se añadieron piezas miniatura de foil brillante para decorar.

9. Con glitter

Finalizamos con un diseño que incluye brillo de manera más evidente, pero que se equilibra perfectamente por los tonos cremosos y suaves que se utilizaron.