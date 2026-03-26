9 diseños de uñas postizas para pegar: duran mucho y están muy hermosas
Si no siempre tienes tiempo para ir al salón de belleza, estos diseños de uñas que ya vienen listos para pegarse serán tus mejores aliados para verte bien.
Tener las manos impecables en todo momento es una inversión de dinero, pero también de tiempo, pues hay que hacerse espacio entre la rutina para ir al salón y renovar los diseños de uñas. Sin embargo, esto no siempre es posible por cuestiones de trabajo y otros compromisos, por lo que hay que recurrir a soluciones prácticas como las "press on nails" que ya vienen listas para ponerse y se ven igual de lindas.
Uñas postizas: diseños de press on que se ponen fácil y quedan bonitas
- Con estrellas y glitter. Si quieres un manicure que fusione creatividad con toques sofisticados, entonces los modelos que tienen estrellas serán tus preferidos. Puedes encontrarlas en casi cualquier color, aunque las que traen brillos incluidos lucen impecables.
- Diseños de uñas press on estilo coquette. Entre las tendencias de "nail art" que arrasarán en 2026, están los que se inspiran en la técnica coquette. Usualmente son de color blanco, vino y rosa; tienen moñitos, corazones y flores.
- Cortas con flores doradas. Cuando prefieras llevar un manicure corto, también puedes recurrir a las uñas postizas que vienen prefabricadas y tienen estilos lindísimos. En estos casos los relieves dorados y flores luminosas no fallan.
- Estilo "black and white" con cuadritos. Esta combinación de colores es infalible para cuando quieres usar diseños de uñas que sean elegantes y combinen con todo. Los contrastes que crean favorecen a cualquiera y cuando se juega con figuras geométricas quedan con un toque moderno.
- De punta amendrada inspiradas en la playa. Si vas a irte de vacaciones a la playa pronto y quieres un estilo que contraste con el agua mientras te ves fabulosa, las press on nails que se inspiran en el mar, la arena y el cielo lucen perfectas.
- Diseños de uñas lechosas con relieves. En este 2026, el "cloud dancer" es el tono predilecto para todo y en el manicure no se queda atrás. Compra una plantilla de postizas que tengan un efecto lechoso para darle suavidad a la piel. Y para que no parezca aburrido, relieves metalizados.
- De punta stiletto con ojo de gato en color vino. La punta almendrada es la preferida de muchas porque estiliza las manos, pero otra estructura que también consigue este efecto es el stiletto. Un color que las hace aun más llamativas, es el vino con partículas de brillo tipo ojo de gato, una de las tendencias de belleza más ffuertes para 2026.
- Combinando técnicas brillantes y relieves. Cuando no puedas elegir solo un estilo para los diseños de uñas postizas que ya vienen listas para pegarse, prueba fusionando varias técnicas. Dos de los que siempre combinan son los acabados holográficos y los relieves en gel transparente.
- Negras con detalles de corazones discretos. Aunque ya pasó el Día de San Valentín, el manicure romántico no pierde vigencia, menos cuando se hace con colores que salen de lo tradicional. Compra una versión de press on nails que sea negra y con pequeños corazones.