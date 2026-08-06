9 diseños de uñas que disimulan los dedos gordos y hacen que tu mano se vea más estilizada
Además de que un buen manicure eleva la imagen al instante, elegir los diseños de uñas adecuados es una forma sutil de estilizar las manos que se ven grandes.
Los diseños de las uñas influyen en cómo lucen las manos, pues tanto la forma como el color pueden transformar las siluetas al instante y crear un efecto visual de estilizado que se ve precioso. Y para las mujeres que tienen dedos llenitos y quieren hacerlos lucir un poco más delgados, hay modelos de manicure con punta almendrada que nunca fallan y combinan con todo.
¿Cómo adelgazar los dedos al instante? 9 diseños de uñas que estilizan y se ven elegantes
- Rojo cereza. El rojo es un color que nunca falla cuando se trata de manicures sofisticados y que embellecen las manos sin verse exagerado. Gracias a que es un tono vibrante, da la sensación de que los dedos son más largos y resalta la piel de forma espectacular.
- Nude casi igual al tono de piel. Los esmaltes nude son una opción infalible para las mujeres que quieren verse elegantes y que sus diseños de uñas combinen con todos sus atuendos. Para estilizar los manos con sutileza, el secreto está en elegir la versión de nude que empate mejor con el tono natural de la piel para "alargar" las manos.
Blanco lechoso. Hasta hace poco, el barniz blanco solía considerarse como aburrido y poco favorecedor. Sin embargo, hay técnicas como el blanco con acabado lechoso que lo hacen lucir espléndido y queda lindísimo para afinar los dedos.
- Café chocolate. Contrario a lo que muchas personas suelen pensar, el manicure en tonos marrones no se usa solo en el otoño, sino que en realidad el manicure en color café son una excelente alternativa para estilizar las manos y hacer que se vean más delgadas.
- Azul marino. Siguiendo con la premisa de que los diseños de uñas en tonos oscuros ayudan a afinar visualmente los dedos, están los modelos azul marino que además queda muy sofisticado. Un tip para que luzca más lindo, es aplicar una capa de brillo.
Borgoña. Para fusionar lo mejor del rojo y el morado en un solo tono, las uñas borgoña son un acierto definitivo si se quiere afinar las manos y son de los estilos que hacen que cualquier look se vea prolijo de forma instantánea. Por si fuera poco, le favorece a todas y se puede usar en cualquier ocasión.
- Verde oliva. Si eres fan del color verde en el "nail art", pero no quieres caer en el típico tono esmeralda que todas usan, entonces te encantarán los estilos en verde oliva que le dan calidez a la piel. Para un resultado más llamativo, está la opción de poner un puntito rojo para imitar aceitunas.
- Lila con acabado cremoso. Si los tonos claros son tus preferidos y quieres una alternativa que resalte tu piel para que quede luminosa, los diseños de uñas lavanda o lilas con efecto cremoso quedan espectaculares en manos gorditas. Gracias a que aportan luz, los dedos se ven más finos.
Negro muy brillante. Para un manicure discreto, pero igual de lindo, el negro es una excelente opción y que hasta ayuda a estilizar las manos, haciendo que los dedos se vean más largos y delgados de lo que son en realidad. Las capas de brillo aumentan la duración y resaltan mejor los modelos.