9 ideas de cómo acomodar un dormitorio para matrimonio y que se vea aesthetic
La decoración de la sala no es suficiente para que un hogar sea acogedor, también importa el dormitorio e incluso si es compartido en pareja puede lucir lindo.
Si hay un lugar que es importante en una casa, ese es el dormitorio, pues es donde se descansa y se pasan mommentos íntimos, especialmente cuando es una recámara de pareja. Es por esto que resulta imprescindible saber cuál es la mejor manera de distribuir los muebles para hacer que el espacio se sienta cómodo sin perder el estilo aesthetic que está en tendencia este 2026.
Esta es la forma correcta de poner los muebles en un dormitorio matrimonial: queda acogedor y elegante
- Pintar los muros de colores claros. Una técnica que no falla, es pintar las paredes con tonalidades suaves. Además, el sitio especializado Urban Quarter explica que los colores claros hacen que el dormitorio se vea más grande.
- Poner la cama en el centro de la habitación. Cuando son dos las personas que van a compartir una cama, lo ideal es que tengan la misma libertad de movimiento. Y por esto se recomienda situarla en medio del cuarto, de modo que ambos puedan acostarse cada que lo prefieran sin interferir con el descanso del otro.
- Apuesta por una iluminación cálida. Todas las lámparas que tengas el dormitorio matrimonial deben sentirse acogedoras y el efecto cálido es el mejor para conseguirlo. Por si fuera poco, una buena iluminación podría influir en el "ambiente" con tu pareja, ya que propicia que todo se sienta íntimo y tranquilo, según datos de Bee Lighting.
- Elegir muebles en pares. Un truco muy sencillo para hacer que el cuarto de un matrimonio se vea sofisticado, consiste simplemente en instalar muebles que vengan en pares para dar cierta "simetría". Se puede replicar con burós, lámparas y cómodas.
- Tener una silla extra. Si bien el dormitorio suele usarse principalmente para descansar, también puede ser un sitio especial para estar a solas. Por lo que poner una silla adicional es muy útil y los diseños aesthetic aportan a la decoración sutilmente.
- Instala un espejo alto. Siguiendo con la misión de cómo hacer que un cuarto luzca más amplio de lo que es, tener un espejo de cuerpo completo también ayuda a reflejar mejor la iluminación. Lo mejor es que ya hay una gran variedad de modelos modernos que vienen con almacenamiento incluido.
- Prioriza las cortinas discretas. Aunque suene increíble, las cortinas de una habitación sí influyen en cómo se ve todo el lugar. Es por esto que se recomienda elegir modelos sofisticados, como las persianas tipo blackout que igual benefician la siesta.
- Usa muebles multifuncionales. Entre las tendencias en decoración de interiores que arrasarán en 2026, está el uso de muebles con concepto multifuncional. Se trata de una alternativa que fusiona compartimentos para mantener todo acomodado, pero que se pueden utilizar de diversas formas, como por ejemplo, un tocador que traiga repisas internas.
- Recurre a texturas acogedoras. Otra forma de acomodar un dormitorio de pareja para que quede aesthetic y sin gastar tanto, es poniendo cojines y frazadas con textura sobre la cama. Todo porque estos diseños aumentan dimensión de forma discreta y son muy cómodos para recostarse un rato.