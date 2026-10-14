Cómo utilizar el aceite de ricino para hacer crecer las pestañas más fuertes y abundantes

Las pestañas son fundamentales para enmarcar la mirada, pero el maquillaje diario y la falta de cuidado pueden debilitarlas fácilmente. Para devolverles la fuerza y el volumen de manera natural, el aceite de ricino se ha posicionado como uno de los remedios más efectivos y accesibles.

Este ingrediente ayuda a nutrir las pestañas desde la raíz y a prevenir su caída sin necesidad de tratamientos agresivos. A continuación, te explicamos cómo aplicarlo correctamente en tu rutina diaria para lograr un crecimiento fuerte y abundante.

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¿Cómo aplicar el aceite de ricino?

Para aplicar el aceite de ricino en las pestañas de forma segura y efectiva, sigue estos sencillos pasos cada noche:



Limpia el rostro: Asegúrate de que tus ojos y pestañas estén completamente libres de maquillaje, suciedad o grasa, y sécalos suavemente. Usa la herramienta adecuada: Toma un cepillo de pestañas limpio o un hisopo de algodón y coloca una cantidad muy pequeña de aceite de ricino. Retira el exceso para evitar que gotee. Aplica con cuidado: Peina las pestañas desde la raíz hasta las puntas con movimientos suaves, tal como si aplicaras máscara de pestañas. Ten especial cuidado de que el producto no entre en contacto directo con los ojos para prevenir irritaciones. Deja actuar y enjuaga: Déjalo reposar durante toda la noche mientras duermes. Por la mañana, lava tu rostro con agua tibia o tu limpiador habitual para retirar cualquier residuo.

¿Cuáles son los beneficios del aceite de ricino?

El aceite de ricino es un potente aliado natural gracias a su riqueza en ácido ricinoleico, vitamina E y ácidos grasos esenciales. Su uso constante brinda hidratación profunda a las pestañas, devolviéndoles brillo y flexibilidad mientras fortalece la fibra capilar desde la raíz para prevenir la quiebra y la caída prematura. Además, estimula la circulación en los folículos pilosos, lo que favorece un crecimiento más denso, fuerte y abundante, al tiempo que crea una barrera protectora frente al daño causado por el maquillaje diario y los factores ambientales.