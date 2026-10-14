¡TÚ DECIDES!: Ya puedes VOTAR para elegir el nombre del potrillo de La Granja VIP

Este lunes durante la Gala del Capataz, La Granja VIP vivió un momento inolvidable con el nacimiento totalmente en vivo del potrillo, hijo de Paloma, la nueva Yegua, quien llegó por la mañana. El público es parte fundamental para nosotros es por eso que los hacemos partícipes de las elecciones que se hacen y en este caso, podrán votar para elegir el nombre del potrillo el cual se encuentra en las siguientes opciones: Pancho, Ónix y Granjo. ¿Cuál te gusta más?

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Cómo votar paso a paso para elegir el nombre del potrillo de La Granja VIP

Votar es muy fácil y rápido, solo debes entrar al link oficial de las votaciones de La Granja VIP dando click aquí



Piensa bien cómo quisieras que fuera nombrado el potrillo y elige una de las tres opciones que hay en la página, recuerda que tu voto es muy importante.



Elige y dale click a enviar el voto para finalizar y que sea tomado en cuenta.

¿Cómo fue el nacimiento del potrillo en La Granja VIP?

Nadie esperaba que el pequeño potrillo naciera tan pronto, pues se estaba planeando organizar guardias nocturnas entre los Granjeros para vigilar a Paloma; sin embargo, paso lo inesperado, casi al finalizar el programa, Adal Ramones les anunció a los participantes que tenían que ir lo más rápido posible al granjero y cuando llegaron todos presenciaron el nacimiento del pequeño hijo de Paloma.

La noche se volvió mágica, pues algunos Granjeros no pudieron contener el sentimiento y lloraron ante el precioso momento. Ivonne, Natalia y Azalia comentaron que ver el parto de Paloma les recordó lo maravilloso que es dar vida, pues ellas tienen hijas y aprovecharon el momento para mandarles saludos y un mensaje de amor.