El clásico centro de mesa pasó de moda: esta será la nueva tendencia esta Navidad 2026

Faltan exactamente 63 días para la llegada de la Navidad y esto quiere decir que ya comenzamos a ver los primeros adornos y decoraciones de esta fecha en muchas tiendas, como así también que las familias van realizando las primeras compras para poder tener todo en condiciones. En este caso, más allá del clásico árbol de Navidad, lo que no puede faltar es el centro de mesa, que se colocará en la cena de Nochebuena. Sin embargo, los expertos en decoración aseguran que quedará en el olvido y es que hay una nueva tendencia que se impone en la temporada.

Es común que la Navidad combine tradiciones, cultura, encuentros familiares y que representa un momento único para todas las familias, que aguardan esta fecha para compartir un momento agradable y no perderse de nada. Además, elementos decorativos como las luces, el árbol navideño o los centros de mesa, ayudan a crear un clima especial.

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Por qué son importantes los centros de mesa para Navidad

Los centros de mesa son fundamentales en la cena de Navidad, teniendo en cuenta que es el punto focal de la cena porque aporta elegancia, calidez; unifica la decoración y transforma una comida común en un momento emotivo, simbolizando la gratitud, abundancia y buenos deseos. Sin embargo, más allá de las ventajas que tiene este elemento decorativo, para estas Fiestas quedarán en el olvido porque serán reemplazadas por otra alternativa.

Dile adiós al clásico centro de mesa

La nueva tendencia se olvida por completo de los clásicos centros de mesa para Navidad y apuesta por soluciones prácticas que acompañen el encuentro sin interferir, con materiales naturales y detalles sutiles que realzan la mesa sin robarle protagonismo; por lo que se optará por elementos personalizados o temáticos que acompañen el encuentro sin restarle importancia a la comida.

Por eso, entre las tendencias que se imponen en Navidad en esta temporada son las siguientes:

Cuáles son las tendencias que reemplazan a los centros de mesa

Minimalismo y practicidad: deja atrás los jarrones grandes y la idea es despejar la mesa y permitir que los platos, copas y cubiertos tengan obstáculo