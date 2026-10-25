La Granja VIP: Tiempo LÍMITE para VOTAR hoy 25 de octubre y salvar de la Eliminación a tu Granjero favorito

La séptima semana de La Granja VIP está por llegar a su fin y cinco participantes se juegan su permanencia en la competencia. Este domingo 25 de octubre conoceremos al siguiente eliminado, por lo que los aficionados tienen una última oportunidad para apoyar a sus favoritos antes de que se defina el resultado durante esta noche.

Después de una semana marcada por estrategias, La Salvación y una doble Traición que modificó la tabla de nominados, la decisión quedó en manos del público. Sin embargo, deberás prestar atención al programa de esta noche para que no se te pase el tiempo disponible para votar.

¿Cuál es el tiempo límite para votar hoy 25 de octubre en La Granja VIP?

Las votaciones cerrarán durante la Gala de Eliminación de esta noche, cuando Adal Ramones lo anuncie en vivo. Esto significa que podrás seguir apoyando a tu Granjero favorito hasta que el conductor indique que terminó el periodo de participación.

Cabe destacar que no hay una hora exacta de cierre anunciada previamente. Por esta razón, lo más recomendable es emitir tus votos con anticipación y mantenerte atento a las indicaciones durante la transmisión. TV Azteca puede confirmar que la votación del domingo permanecerá disponible hasta el aviso del presentador.

¿Cómo votar para salvar a tu favorito en La Granja VIP?

Participar es completamente gratis. Para apoyar a los nominados, puedes ingresar al portal oficial de votaciones de La Granja VIP y seguir estos pasos:



Entra a la sección VOTA.

Busca al Granjero que quieras salvar entre los participantes nominados.

Asigna tus votos a un solo concursante o repártelos entre varios.

Recuerda que cuentas con 10 votos diarios y puedes obtener votos adicionales al iniciar sesión, de acuerdo con la guía oficial. También tienes la opción de participar desde la aplicación de TV Azteca o escanear el código QR que aparece en pantalla durante las galas.

¿Quiénes están nominados para la eliminación de hoy 25 de octubre?

Los cinco Granjeros que llegan en riesgo a la séptima Gala de Eliminación son:



Manelyk González.

Rafael Mercadante.

Azalia Ojeda.

Natalia Alcocer.

Kunno.

La tabla terminó de definirse durante el viernes de La Traición. Fernando Lozada salvó a Mono Osuna y nominó a Natalia Alcocer, quien posteriormente tuvo la oportunidad de enviar a otro participante a la tabla y escogió a Kunno. De esta manera, ambos se sumaron a Manelyk, Rafa y Azalia.

¿A qué hora empieza la Gala de Eliminación y dónde verla EN VIVO?

La séptima Gala de Eliminación comenzará hoy domingo 25 de octubre a las 20:00 horas, tiempo del centro de México, a través de Azteca UNO. También podrás seguirla por el sitio oficial de TV Azteca y la aplicación TV Azteca En Vivo.

Este horario corresponde al inicio del programa. El cierre de las votaciones y el anuncio del siguiente eliminado ocurrirán durante el desarrollo de la gala, así que sigue la transmisión para conocer qué Granjero deberá despedirse de sus compañeros.