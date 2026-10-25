Cómo ver GRATIS la Gala de Eliminación hoy 25 de octubre para conocer al séptimo Eliminado de La Granja VIP

La Granja VIP está por cerrar su séptima semana y cinco participantes se encuentran en riesgo de abandonar la competencia. Después de una Traición que modificó la tabla de nominados, los Granjeros deberán esperar la decisión del público durante la Gala de Eliminación de este domingo 25 de octubre.

Manelyk González, Rafael Mercadante, Azalia Ojeda, Natalia Alcocer y Kunno son quienes buscarán mantenerse dentro del reality. Mientras llega el momento de conocer quién se despide de sus compañeros, aquí te contamos cómo seguir la transmisión sin pagar una suscripción.

¿Cómo ver GRATIS la Gala de Eliminación de La Granja VIP hoy 25 de octubre?

Los aficionados podrán ver la séptima Gala de Eliminación EN VIVO y GRATIS por la señal de televisión abierta de Azteca UNO. También tendrán la posibilidad de seguir el programa por internet desde el sitio oficial de TV Azteca o mediante la aplicación TV Azteca EN VIVO.

Votar en La Granja VIP puede salvar a tu favorito de la eliminación|Imagen hecha con IA

Si prefieres verla desde tu computadora o el navegador de tu celular, solamente debes ingresar a la página de Azteca UNO, buscar la sección de La Granja VIP y seleccionar la opción “EN VIVO”. De esta manera, podrás acompañar a tu favorito durante la noche de eliminación.

Para acceder más rápido, puedes entrar directamente a la transmisión oficial de La Granja VIP.

¿A qué hora empieza la Gala de Eliminación de La Granja VIP?

La emisión de este domingo 25 de octubre comenzará a las 20:00 horas, tiempo del centro de México. Cabe destacar que este horario corresponde al inicio del programa, pues la identidad del séptimo eliminado se dará a conocer durante el desarrollo de la gala.

Por esta razón, será necesario estar atento a la transmisión para descubrir cuáles de los nominados consiguen permanecer una semana más y quién debe despedirse de la competencia.

Además, la programación oficial contempla un Pre Show a las 19:25 horas y un Post Show a las 23:00 horas. Ambos espacios cuentan con un apartado de transmisión en el sitio de TV Azteca.

¿Quiénes están nominados para salir de La Granja VIP?

La lista definitiva de participantes en riesgo quedó conformada por Manelyk González, Rafael Mercadante, Azalia Ojeda, Natalia Alcocer y Kunno. El Granjero que reciba menos votos será quien abandone el reality este domingo.

Los últimos movimientos fueron determinantes para completar la tabla. Fernando Lozada utilizó La Traición para salvar a Mono Osuna y colocar a Natalia Alcocer en su lugar. Posteriormente, la dinámica de Doble Traición permitió que Natalia enviara a Kunno a la nominación.