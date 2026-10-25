Los dermatólogos coinciden: “Un error que impide recuperar el grosor de la fibra capilar afinada por la edad, es el uso frecuente de planchas y secadores a temperaturas altas”

El paso del tiempo se ve reflejado en el cuerpo y por supuesto el cabello no queda atrás. La melena comienza a perder volumen por lo que se vuelve más fina y quebradiza. Los dermatólogos manifiestan que el envejecimiento capilar puede manifestarse mediante una disminución progresiva del diámetro de la fibra, cambios en su textura, pérdida de brillo y mayor fragilidad.

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A lo largo de la vida hay que aplicar ciertos cuidados al cabello para que no sufra grandes daños. Cuando se tiene el pelo maduro pues se debe optar por preservar los folículos que aún tienen actividad, mantener la densidad y reducir la rotura de la fibra.

¿Cómo cuidar el cabello para que no se engrose?

Cabe destacar que los principales problemas para el cabello se presentan cuando se somete las fibras capilares a temperaturas elevadas, tratamientos químicos intensos o fuerzas de tracción. Es decir por el suso frecuente de planchas y secadores con temperaturas altas que terminan deteriorando la cutícula y favorece la rotura.

Las mujeres a partir de los 45 comienzan a notar los cambios en la densidad ya que se nota la pérdida de la calidad de la fibra y los cambios en el ciclo del crecimiento. Además, tenemos que mencionar que la transición menopáusica se asocia a una disminución de los estrógenos y puede modificar el entorno hormonal que influye en el ciclo capilar".

|Imagen editada de Canva

Si te realizas un examen profesional donde se confirma que tu raíz está produciendo cabellos más delgados puedes realizar algunos tratamientos aprobados. Uno de los más famosos es el minoxidil tópico que es uno de los tratamientos con mayor evidencia para la alopecia androgenética.

La prevención siempre es importante por lo que se debe cuidar tanto el cuero cabelludo como la fibra capilar, porque cumplen funciones distintas. Ten en cuenta que el lavado frecuente no te va a provocar alopecia si lo realizas correctamente ya que mantiene un cuero cabelludo limpio y saludable. Además, los acondicionadores y productos sin aclarado pueden reducir la rotura, mejorar la peinabilidad y aportar brillo".