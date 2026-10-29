Fin del reinado de las agujetas: esta es la nueva forma de llevar tenis que es tendencia en 2026

Las agujetas tradicionales ceden protagonismo ante una versión más delicada y llamativa: los tenis con listones satinados. Este detalle transforma el aspecto de las zapatillas deportivas y les aporta un acabado romántico, ideal para quienes buscan actualizar sus looks cotidianos sin renunciar a la comodidad.

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La tendencia también conecta con el estilo coquette, caracterizado por los moños, los tonos suaves y los accesorios de inspiración femenina. Así, un calzado habitualmente asociado con conjuntos deportivos adquiere una apariencia más sofisticada y versátil, capaz de complementar desde unos jeans hasta una falda plisada.

¿Cómo son los tenis con listones satinados que son tendencia en 2026?

La propuesta consiste en sustituir las agujetas convencionales por listones de satén o de acabado satinado, que pueden anudarse en forma de moño o dejarse caer ligeramente sobre los laterales del calzado. El resultado es un contraste entre la estructura informal de los tenis y la textura suave y brillante de las cintas.

Los modelos blancos, crema, rosa pastel y beige son opciones especialmente fáciles de combinar, aunque los listones negros o en tonos intensos también permiten crear conjuntos con mayor contraste. Para incorporar esta tendencia, conviene tener en cuenta algunos detalles:



Listones finos: aportan un acabado discreto y elegante, ideal para quienes prefieren una estética minimalista.

aportan un acabado discreto y elegante, ideal para quienes prefieren una estética minimalista. Moños protagonistas: las cintas más anchas crean un efecto romántico y se acercan a la estética coquette.

las cintas más anchas crean un efecto romántico y se acercan a la estética coquette. Tenis blancos clásicos: permiten destacar el satén sin recargar el conjunto y combinan con prendas de distintos estilos.

permiten destacar el satén sin recargar el conjunto y combinan con prendas de distintos estilos. Contrastes de color: unas cintas negras sobre tenis blancos o unos listones rosas sobre calzado crema pueden convertirse en el punto focal del look.

Es importante elegir cintas resistentes y colocarlas de manera que no interfieran con el ajuste del calzado. Los listones demasiado largos pueden engancharse o arrastrarse, por lo que conviene mantenerlos bien sujetos.

¿Cómo combinar los tenis con moños satinados para lucir el estilo coquette?

La clave para llevar esta tendencia en 2026 está en equilibrar el detalle romántico con prendas sencillas. No es necesario vestir de manera completamente femenina ni utilizar muchos accesorios: los tenis pueden funcionar como el elemento distintivo de un conjunto básico.

Estas son algunas ideas para combinarlos:



Con jeans rectos y una blusa blanca: una fórmula casual que permite destacar los listones sin esfuerzo.

una fórmula casual que permite destacar los listones sin esfuerzo. Con falda plisada y calcetas blancas: una combinación de inspiración juvenil que refuerza el aire romántico del calzado.

una combinación de inspiración juvenil que refuerza el aire romántico del calzado. Con vestido midi: los tenis aportan comodidad y restan formalidad al conjunto, mientras que los moños mantienen una estética delicada.

los tenis aportan comodidad y restan formalidad al conjunto, mientras que los moños mantienen una estética delicada. Con pantalones sastre: el contraste entre una prenda estructurada y el satén crea un resultado moderno, apropiado para ocasiones informales.

Esta propuesta demuestra que un pequeño cambio puede renovar por completo un calzado conocido. Aunque las agujetas tradicionales siguen siendo prácticas y vigentes, los listones satinados ofrecen una alternativa para quienes desean experimentar con la moda y sumar un detalle coquette a sus looks de 2026.