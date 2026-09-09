Qué hacer con frascos de mermelada: 5 ideas para darles un uso útil y original dentro del hogar

Es muy común que en casa a algunas personas les sobren frascos de mermelada; es decir, que una vez que se hayan acabado el contenido tengan dichos recipientes, es por eso que a continuación te damos 5 ideas para que los reutilices de manera útil y creativa.

Puede interesarte: Qué hacer con las llantas usadas: 5 ideas para darle un nuevo uso en casa

Frascos de mermelada: ¿Cómo darle una segunda vida para reciclarlos?

Para llevar a cabo estas ideas necesitarás muy pocos materiales además de que es importante que sepas que lo fundamental es que explotes tu creatividad al máximo ya que puedes personalizar cada frasco como más prefieras ya que no hay reglas establecidas.

Macetas para plantas con frascos de mermelada

Para llevar a cabo esta idea necesitarás tener un frasco de mermelada limpio y en el interior agregar agua. Puedes hacer una base de madera para colocarlo, esto le dará un toque sofisticado y muy elegante que sin duda lucirá espectacular en cualquier rincón de tu casa.

Velas con frascos de mermelada

Para realizar esta idea necesitarás dejar limpio el frasco por dentro y colocar cera para vela, es importante que añadas el aromatizante que más prefieras, esto con la intención de que desprenda un olor delicioso a la hora de encenderla.

Vasos de beber con frasco de mermelada

Esta idea es una de las favoritas de muchos ya que tendrás vasos muy originales. Para llevar a cabo la actividad deberás hacer un orificio en la tapa del frasco de mermelada, lavarlo muy bien y colocar un popote de plástico para poder tomar el líquido que desees introducir.

Lamparas con frascos de mermelada

Esta idea es muy original y divertida ya que consiste en decorar un frasco de vidrio con hilo cañamo y la tela que más prefieras. Una vez que quede como lo deseas deberás añadir luces led. Este objeto lo podrás poner en tu mesa de noche o cualquier espacio para decorar tu casa.

Dispensador de jabón con frascos de mermelada

Esta definitivamente es una de las ideas más originales que existen ya que no lo encontrarás en ningún otro baño. La idea consiste en colocar jabón para manos dentro del frasco de vidrio y una vez que lo tengas listo, con ayuda de un taladro harás un orificio en la tapa del frasco y colocarás un dispensador. Lucirá muy original en tu baño.