Ni seda ni gorros: para qué sirve el papel aluminio en el pelo

El papel aluminio en el pelo se utiliza principalmente en peluquerías para separar mechones durante la aplicación de tintes y decolorantes. Pero también aparece en trucos caseros que prometen controlar el frizz, aportar brillo o mejorar la apariencia del cabello.

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Sin embargo, envolver la melena con este material antes de dormir no ha demostrado ofrecer beneficios duraderos y no sustituye los cuidados capilares habituales. Su uso depende del objetivo y de la técnica. En coloración, por ejemplo, el papel aluminio permite aislar secciones del cabello para trabajar con mayor precisión.

¿Para qué sirve el papel aluminio en el pelo y cómo se utiliza en peluquería?

En los salones de belleza, el papel aluminio es una herramienta habitual para realizar mechas, reflejos y determinadas técnicas de coloración. El estilista separa mechones, aplica el producto correspondiente y los envuelve para mantenerlos apartados del resto de la melena durante el tiempo indicado.

Estos son sus principales usos:

Hacer mechas y reflejos : permite aislar los mechones seleccionados y evitar que el producto entre en contacto con otras zonas del cabello.

: permite aislar los mechones seleccionados y evitar que el producto entre en contacto con otras zonas del cabello. Organizar la aplicación del color : ayuda al profesional a trabajar por secciones y conseguir una distribución más precisa.

: ayuda al profesional a trabajar por secciones y conseguir una distribución más precisa. Separar tratamientos químicos: facilita el manejo de distintas partes de la melena durante algunos procedimientos técnicos.

El peluquero y colorista debe elegir el material y la técnica de acuerdo con el estado del cabello y el producto utilizado. En procesos de decoloración, el control del tiempo y de la reacción química es fundamental para reducir el riesgo de daños. Por eso, no conviene reproducir en casa procedimientos profesionales sin conocer las instrucciones del producto.

¿El papel aluminio sirve para quitar el frizz o cuidar el cabello mientras duermes?

En redes sociales circulan métodos que proponen pasar papel aluminio por el cabello o envolver la cabeza antes de acostarse para disminuir el encrespamiento y conseguir una melena más brillante. Pero no funciona para todos los tipos de pelo.

El aluminio tampoco reemplaza los accesorios diseñados para reducir la fricción durante el descanso. Para cuidar el cabello por la noche, es preferible recurrir a medidas sencillas:

Usar una funda de satén o seda : puede reducir la fricción en comparación con algunas telas más ásperas.

: puede reducir la fricción en comparación con algunas telas más ásperas. Recoger el pelo sin apretarlo : una trenza floja ayuda a limitar los enredos y evita la tensión excesiva.

: una trenza floja ayuda a limitar los enredos y evita la tensión excesiva. Aplicar un acondicionador sin enjuague : elegir una fórmula adecuada al tipo de cabello puede mejorar la suavidad y facilitar el peinado.

: elegir una fórmula adecuada al tipo de cabello puede mejorar la suavidad y facilitar el peinado. Evitar envolver la cabeza con materiales inadecuados: el papel aluminio no está diseñado para funcionar como gorro capilar y puede resultar incómodo durante el sueño.

La tricóloga Anabel Kingsley, de la firma especializada Philip Kingsley, es una referencia profesional en el cuidado del cuero cabelludo y del cabello. Desde una perspectiva de cuidado capilar, conviene priorizar la manipulación suave, los productos apropiados y la prevención del daño mecánico antes que los trucos virales sin respaldo.