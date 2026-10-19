La Granja VIP: estos son los CUATRO finalistas que buscan convertirse en el séptimo Capataz

Este lunes 19 de octubre se llevará a cabo la séptima Prueba del Capataz en busca de conocer al nuevo líder semanal de La Granja VIP. Luego de la capatacia de Pablo Montero, los roles volvieron a cambiar en esta nueva semana y los primeros juegos clasificatorios ya se llevaron a cabo, dejándonos a los primeros cuatro finalistas que pelearán por la inmunidad.

Niurka fue la primera Granjera clasificada a la Prueba del Capataz luego de haber obtenido el beneficio de “El Más Gallito” durante la semana pasada, por lo que no debió participar de los juegos preliminares. Por su parte, Azalia Ojeda disputará la final de esta noche por haber ganado el juego de las mujeres, mientras que Julio Camejo y Kevyn Contreras clasificaron por ser los dos mejores de la prueba de los hombres.

Los cuatro finalistas por la séptima Prueba del Capataz de La Granja VIP

Tras los juegos clasificatorios, la final por obtener el rol de Capataz quedó conformada por los siguientes Granjeros:



Niurka Marcos.

Azalia Ojeda.

Julio Camejo.

Kevyn Contreras.

Uno de ellos tendrá el papel de ser la máxima autoridad dentro de La Granja VIP a lo largo de la séptima semana. Su trabajo será esencial, ya que el recinto estará en sus manos y, una vez finalizada la semana, el Tío Pepe evaluará cómo fue su trabajo.

¿Qué beneficios obtiene el Capataz?

El ganador de la prueba obtendrá inmunidad durante la séptima semana, por lo que no podrá ser nominado y asegurará su permanencia en La Granja VIP. Además, tendrá acceso a la habitación privada del Capataz y podrá elegir a un compañero para compartir este privilegio.

Sin embargo, su poder también tendrá peso en la competencia. El nuevo líder deberá seleccionar a un Granjero y a un Peón para disputar el Duelo de Nominación del martes, donde el perdedor quedará en riesgo de abandonar el reality. A esto se suma la responsabilidad de repartir y supervisar las labores del recinto.

¿A qué hora es la séptima Prueba del Capataz de La Granja VIP?

La séptima Prueba del Capataz se llevará a cabo este lunes 19 de octubre durante la transmisión que comienza a las 20:30 horas, tiempo del centro de México. Niurka, Azalia, Julio y Kevyn buscarán quedarse con el liderazgo que dejó Pablo Montero.

Podrás seguir la competencia EN VIVO por Azteca UNO, además del sitio web oficial y la aplicación de TV Azteca, donde la transmisión estará disponible de forma gratuita. Esta noche se definirá quién tendrá inmunidad y el poder de tomar decisiones clave para el rumbo de la semana.