Qué hacer con los cajones viejos de escritorio: reutilízalos para crear un organizador para tu sala

Si tienes cajones viejos de escritorio que ya no utilizas, puedes reutilizarlos para crear un organizador de pared con forma de estantes. La idea consiste en recuperar estas estructuras de madera, restaurarlas y amurarlas a la pared para guardar libros pequeños, adornos, portarretratos, velas decorativas u otros objetos cotidianos.

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De esta manera, un mueble que parecía destinado a desecharse se transforma en una solución práctica para mantener el orden en la sala. Además de ser una alternativa económica, este proyecto de reciclaje permite personalizar la decoración según el estilo del hogar.

Los cajones pueden conservar su apariencia original para lograr un efecto rústico, pintarse de blanco para conseguir un ambiente luminoso o combinar distintos tonos para crear una composición más moderna. La clave está en aprovechar sus formas y distribuirlos de manera armoniosa sobre la pared.

¿Cómo reutilizar cajones viejos de escritorio para hacer estantes de pared?

Antes de comenzar, es importante comprobar que los cajones estén en buenas condiciones y que la madera no presente grietas, humedad o partes sueltas. También conviene retirar los tiradores que sobresalgan y puedan interferir con el nuevo diseño.

Para realizar el proyecto, necesitarás los siguientes materiales:



Cajones de escritorio de madera

Lija de grano medio y fino

Pintura para madera o barniz, según el acabado deseado

Brocha o rodillo pequeño

Tornillos y soportes de fijación adecuados para el peso

Taladro y herramientas de medición

Elementos de protección personal para trabajar con seguridad.

El procedimiento es sencillo:



Limpia y prepara los cajones: retira el polvo, los restos de adhesivo y los herrajes que ya no sean necesarios. Lija las superficies: elimina las asperezas y suaviza los bordes para conseguir un acabado uniforme. Pinta o barniza: aplica el producto elegido y respeta el tiempo de secado indicado por el fabricante. Define la composición: presenta los cajones sobre el suelo para decidir si quedarán alineados, escalonados o agrupados como una pequeña estantería modular. Fíjalos a la pared: utiliza herrajes adecuados al material de la pared y al peso previsto. Si no tienes experiencia, solicita ayuda para garantizar una instalación segura.

¿Cómo decorar los organizadores hechos con cajones reciclados en la sala?

Una de las ventajas de este proyecto es que cada cajón puede cumplir una función diferente. Los más profundos sirven para colocar objetos decorativos de mayor tamaño, mientras que los pequeños pueden utilizarse para exhibir recuerdos, figuras o plantas artificiales.

Para conseguir un resultado armónico, puedes aplicar estas ideas:



Estilo rústico: conserva la veta de la madera y utiliza un barniz transparente.

conserva la veta de la madera y utiliza un barniz transparente. Decoración moderna: pinta los cajones de negro, blanco o gris y combina diferentes tamaños.

pinta los cajones de negro, blanco o gris y combina diferentes tamaños. Ambiente natural: elige tonos beige o verde suave y acompaña los estantes con fibras naturales.

elige tonos beige o verde suave y acompaña los estantes con fibras naturales. Organización funcional: reserva cada compartimento para una categoría de objetos y evita sobrecargarlo.

Antes de colocar libros u otros elementos pesados, verifica que los cajones y sus fijaciones soporten la carga. Evita utilizarlos para objetos frágiles si están instalados en una zona de paso. Con esta propuesta de reciclaje, estas maderas dejan de ocupar espacio y se convierten en un organizador personalizado.