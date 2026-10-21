Los jardineros coinciden: así debes poner las piedras en tu lengua de suegra para evitar el exceso de agua en las raíces

Para evitar el exceso de agua en las raíces de la lengua de suegra, también conocida como sansevieria (Dracaena trifasciata), lo más importante es utilizar una maceta con orificios de drenaje y un sustrato que permita evacuar el agua sobrante. Muchas personas incorporan piedras con fines decorativos, pero lo que no saben es que también son funcionales a la supervivencia de la planta.

“Nos seguimos amando”; Edwin Luna se pronuncia sobre su separación con Kim Flores

La lengua de suegra es una planta resistente que almacena agua en sus hojas y tolera períodos de sequía. Por eso, el exceso de riego puede resultar más perjudicial que una breve falta de agua. Aquí es donde cobran relevancia las piedras.

¿Cómo colocar las piedras en la lengua de suegra para evitar el exceso de humedad?

Si deseas utilizar piedras en esta planta, lo recomendable es colocarlas sobre la superficie del sustrato, en una capa delgada y sin cubrir por completo la base de los tallos. Además de aportar un acabado decorativo, pueden ayudar a mantener la tierra en su sitio.

Para cuidar correctamente las raíces, sigue estas recomendaciones:



Elige piedras pequeñas y limpias: distribúyelas sobre la superficie sin compactarlas ni formar una capa excesivamente gruesa.

distribúyelas sobre la superficie sin compactarlas ni formar una capa excesivamente gruesa. Deja libre la base de la planta: evita acumular piedras alrededor de los tallos, donde la humedad retenida puede dificultar la ventilación.

evita acumular piedras alrededor de los tallos, donde la humedad retenida puede dificultar la ventilación. No coloques piedras en el fondo para mejorar el drenaje: esa capa no sustituye los orificios de salida y puede dificultar la evacuación del agua del sustrato.

esa capa no sustituye los orificios de salida y puede dificultar la evacuación del agua del sustrato. Comprueba que la maceta tenga agujeros: el agua sobrante debe poder salir libremente después de cada riego.

La Royal Horticultural Society (RHS) recomienda cultivar las sansevierias en condiciones que eviten el encharcamiento, con un sustrato adecuado y riego moderado.

¿Cómo evitar que las raíces de la lengua de suegra se pudran?

La principal medida consiste en regar únicamente cuando el sustrato se haya secado lo suficiente. La frecuencia depende de la temperatura, la iluminación, el tamaño de la maceta y la estación del año. Durante los meses más frescos, la tierra puede tardar más en perder humedad.

La University of Minnesota Extension, en sus recomendaciones para plantas de interior, destaca la importancia de evitar el exceso de riego y utilizar recipientes con drenaje. Para la lengua de suegra, estas medidas son especialmente relevantes porque sus tejidos almacenan agua.

Ten en cuenta estas pautas:

