Cejas naturales con micropigmentación: cómo conseguir las cejas perfectas

Las cejas son el marco de la mirada por lo que es importante que luzcan bien en todo momento. Una de las técnicas utilizadas para este fin es la micropigmentación, pero debe ser realizada correctamente para obtener el mejor resultado.

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El diseño de las cejas debe ser personalizado, la técnica correcta y la selección de un pigmento que armonice tu rostro. Actualmente los tratamientos se inclinan para rellenar, definir y corregir asimetrías.

¿Cómo conseguir cejas perfectas?

Elegir la técnica adecuada para ti

En cuanto a la micropigmentación puedes obtener acabados hiperrealistas:



Microblading (Pelo a pelo): Cabe destacar que la técnica evoca un look natural. La misma se lleva a cabo de manera manual con una pluma que dibuja trazos finos que se asemejan a la dirección, grosor y crecimiento del vello real. Ideal para repoblar zonas vacías.

Efecto Polvo o Sombreado (Powder Brows): Otra técnica que puedes pedir es la que mediante un dermógrado con nanoagujas creas un efecto pixelado con puntos pequeños. Vas a obtener una sensación de densidad y uniformidad como un maquillaje difuminado.

Técnicas Híbridas: Combinan el pelo a pelo al inicio de la ceja y el sombreado en el cuerpo y cola para dar máxima dimensión.

Maquillar cejas es más fácil de lo que parece.|(ESPECIAL/CANVA)

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Por otro lado, debes tener en cuenta el proceso para obtener las mejores cejas. Estos son.



Puntos clave: Se miden tres ejes usando como referencia el ala de la nariz: el inicio de la ceja, el punto más alto del arco y el final de la cola.

Respetar la estructura: Se debe respetar el arco natural y no obtener inicios excesivamente cuadrados (que endurecen la mirada) o colas caídas (que entristecen el rostro).

Simetría realista: Se buscan cejas equilibradas y proporcionadas, entendiendo que los rostros son asimétricos por naturaleza.

Elección del color y aplicación superficial

El tono es sumamente importante ya que se debe tener en cuenta la piel y el color de cabello.