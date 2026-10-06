Qué color de gel de cejas debes usar para elevar la mirada y quitarte años de encima

Para elevar visualmente la mirada y conseguir un efecto más rejuvenecedor, la técnica consiste en utilizar un gel de cejas en un tono más oscuro sobre el arco y la parte final, mientras que la zona delantera se trabaja con un tono más claro. Este contraste crea un degradado que evita que la ceja se vea pesada desde el nacimiento y genera una apariencia más despejada y natural.

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La técnica se relaciona con una de las claves del maquillaje de cejas actual: no dibujar toda la estructura con la misma intensidad. Un frente demasiado marcado puede endurecer la expresión, mientras que concentrar el color en el arco y la cola ayuda a definir la forma y dirigir visualmente la atención hacia la parte superior del rostro.

¿Cómo elegir los tonos del gel de cejas para conseguir un efecto más natural?

La elección depende del color natural del pelo y del resultado que se quiera conseguir. En general, conviene trabajar con dos intensidades de una misma familia de color, en lugar de combinar tonos completamente diferentes. Esta es una forma sencilla de elegir los colores:



Parte delantera: utilizar un gel uno o dos tonos más claro para mantener un acabado ligero y difuminado.

utilizar un gel uno o dos tonos más claro para mantener un acabado ligero y difuminado. Arco: pasar al tono más oscuro para reforzar la estructura y crear definición.

pasar al tono más oscuro para reforzar la estructura y crear definición. Cola: mantener el tono oscuro, pero reduciendo la cantidad de producto para evitar que el extremo quede demasiado rígido.

mantener el tono oscuro, pero reduciendo la cantidad de producto para evitar que el extremo quede demasiado rígido. Cabellos naturales: elegir tonalidades cercanas al color del pelo para que el degradado resulte creíble.

En cejas rubias pueden funcionar combinaciones de beige y taupe; en cabellos castaños, marrones claros y medios; mientras que en cabellos oscuros conviene evitar un negro demasiado intenso y optar por marrones profundos o grisáceos.

¿Cómo aplicar el gel de cejas para elevar visualmente la mirada?

El secreto está tanto en la distribución del color como en la dirección de los pelos. Para comenzar, se puede peinar la zona frontal ligeramente hacia arriba y hacia afuera con el tono claro. Después, el producto más oscuro se concentra desde la zona media hasta la cola.

Para conseguir el efecto buscado, se pueden seguir estas recomendaciones:



Peina el inicio hacia arriba: deja la parte frontal más abierta. Aplica el tono oscuro desde el arco: concentra allí la definición. Extiende hacia la cola: utiliza menos producto progresivamente para evitar un final pesado. Difumina la transición: procura que no exista una división visible entre ambos colores. Revisa el resultado a distancia: la ceja debe enmarcar los ojos, no convertirse en el centro del maquillaje.

El resultado es una ceja con más definición en el arco y la cola y un inicio más ligero. Esta combinación puede aportar sensación de amplitud a la mirada sin recurrir a trazos excesivamente marcados.