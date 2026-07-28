Este es el color de uñas más elegante, según la ciencia

El blanco es el color de uñas considerado más elegante y atractivo, según un estudio realizado por la Universidad Bucknell, en Pensilvania (Estados Unidos). La investigación, en la que participaron más de 300 hombres y mujeres, concluyó que las manicuras en tonos claros fueron las mejor valoradas por transmitir limpieza, sofisticación y naturalidad.

El resultado también coincide con el auge de tendencias en manicura como las milky nails, la baby boomer y la estética del lujo silencioso, que dominan los salones de belleza este año. Aunque estas cambian cada temporada, la ciencia sugiere que la percepción de elegancia está estrechamente relacionada con colores neutros, acabados pulidos y diseños discretos.

Lejos de los esmaltes fluorescentes o muy recargados, el blanco continúa consolidándose como un clásico capaz de favorecer cualquier tono de piel y adaptarse a cualquier ocasión. Esta es la mejor manera de lucirlo.

¿Por qué el blanco es el color de uñas más elegante?

El estudio desarrollado por la Universidad Bucknell evaluó la percepción estética de distintos colores y estilos de manicura entre más de 300 personas. Los participantes calificaron diferentes diseños de uñas teniendo en cuenta aspectos como atractivo, elegancia y armonía visual.

Los resultados situaron al blanco como el tono preferido, seguido por otros colores suaves y naturales. Según los investigadores, este esmalte transmite una sensación de limpieza, orden y sofisticación que resulta agradable para la mayoría de las personas.

Además del color, la investigación encontró que existen otros factores que influyen en la percepción de una manicura elegante:



Longitud midi: ni demasiado largas ni excesivamente cortas. Las uñas de longitud media fueron las mejor valoradas por combinar comodidad, resistencia y una apariencia refinada.

ni demasiado largas ni excesivamente cortas. Las uñas de longitud media fueron las mejor valoradas por combinar comodidad, resistencia y una apariencia refinada. Forma almendrada: este limado estiliza visualmente los dedos y aporta equilibrio a la mano, razón por la que también obtuvo una alta aceptación entre los participantes.

este limado estiliza visualmente los dedos y aporta equilibrio a la mano, razón por la que también obtuvo una alta aceptación entre los participantes. Acabados naturales: manicuras como las milky nails, la baby boomer o los esmaltes blancos translúcidos fueron consideradas más sofisticadas que los diseños muy recargados.

La reconocida manicurista Jin Soon Choi, fundadora de la firma JINsoon y una de las profesionales más influyentes de la industria, sostiene que las manicuras claras nunca pasan de moda porque aportan un aspecto limpio y elegante que favorece a prácticamente todas las personas. Por su parte, la artista editorial Betina Goldstein ha señalado en diversas entrevistas que las uñas de apariencia natural son protagonistas de las tendencias actuales gracias a su versatilidad y sofisticación.

Tendencias de manicura 2026: el auge de las uñas blancas y del lujo silencioso

El resultado del estudio coincide con una de las principales corrientes estéticas de los últimos años: el quiet luxury o lujo silencioso. Esta tendencia apuesta por diseños discretos, colores neutros y acabados impecables que priorizan la calidad y la elegancia frente a la ostentación.

De acuerdo con Nailpro (uno de los portales profesionales de referencia en la industria de la manicura), las uñas blancas, los tonos lechosos y los esmaltes translúcidos seguirán ocupando un lugar destacado durante 2026 porque ofrecen una imagen pulida y atemporal. El blanco funciona como una base ideal para acabados perlados, cromados suaves o pequeños detalles minimalistas.

Los profesionales recomiendan complementar este tipo de manicuras con uñas de longitud media y forma almendrada, tal como también sugiere la investigación de la Universidad Bucknell. Esta combinación ayuda a estilizar visualmente las manos, reduce el riesgo de roturas y ofrece un equilibrio entre funcionalidad y estética.