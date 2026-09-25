Ni rojo ni rosa: estos son los 3 colores de labiales que serán tendencia en otoño

Los 3 colores de labiales que pueden ganar protagonismo durante el otoño son el ciruela, el marrón chocolate y el terracota. Estas tonalidades permiten crear maquillajes más cálidos y se adaptan a diferentes estilos.

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Con la llegada de los meses más fríos, el maquillaje de otoño suele incorporar colores que evocan los frutos oscuros, la tierra y las tonalidades cálidas de la temporada. Pero las tendencias no obligan a utilizar labiales muy intensos: los mismos colores pueden llevarse con acabados satinados, bálsamos con pigmento o fórmulas transparentes.

¿Cuáles son los 3 colores de labiales que serán tendencia este otoño 2026?

Ciruela o berry oscuro: combina matices morados, rojizos y violáceos. Es una alternativa al rojo tradicional y puede utilizarse con una capa ligera para conseguir un efecto de labios mordidos o con mayor intensidad para un maquillaje de noche. Marrón chocolate: aporta profundidad y una estética inspirada en los tonos café. Puede llevarse con acabado mate, aunque las versiones cremosas o satinadas ayudan a conseguir una apariencia más flexible y luminosa. Terracota: mezcla matices anaranjados, rojizos y marrones. Su calidez puede complementar maquillajes otoñales y combinarse con sombras beige, bronceadas o marrones suaves.

¿Cómo llevar los labiales otoñales sin endurecer el maquillaje?

El color del labial no es el único factor que determina el resultado. La textura, la preparación de los labios y el equilibrio con el maquillaje de ojos también influyen en la apariencia final.

La maquillista Bobbi Brown, conocida por su filosofía de belleza natural, ha defendido históricamente el uso del maquillaje para realzar las facciones sin ocultarlas. Esta perspectiva permite adaptar los colores intensos mediante técnicas más ligeras.

Para incorporar los tonos de otoño, se pueden seguir estas recomendaciones:



Aplica el labial por capas: comienza con una pequeña cantidad y aumenta la intensidad según el efecto deseado.

comienza con una pequeña cantidad y aumenta la intensidad según el efecto deseado. Combina colores intensos con ojos discretos: sombras neutras y una máscara de pestañas pueden equilibrar un labio ciruela o marrón.

sombras neutras y una máscara de pestañas pueden equilibrar un labio ciruela o marrón. Prepara previamente los labios: una hidratación adecuada ayuda a mejorar la aplicación y evita que el producto se concentre en zonas secas.

una hidratación adecuada ayuda a mejorar la aplicación y evita que el producto se concentre en zonas secas. Escoge la textura según el resultado: los acabados satinados y cremosos aportan luminosidad, mientras que los mates ofrecen mayor definición, pero pueden destacar la sequedad si la fórmula no es confortable.

La maquillista Sandy Linter, especializada en maquillaje para mujeres de distintas edades, también ha trabajado con la idea de adaptar las técnicas a la textura de la piel y a las preferencias personales. Por eso, los colores de tendencia pueden llevarse a cualquier edad, siempre que se elija una intensidad y una fórmula que resulten cómodas.

En definitiva, el ciruela, el marrón chocolate y el terracota ofrecen alternativas al rojo y al rosa para actualizar el maquillaje de otoño. Más que seguir una regla estricta, la clave consiste en encontrar el matiz que armonice con el tono de piel, el estilo personal y el resto del look.