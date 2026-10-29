3 cortes clavicut con desfilado frontal para disimular las mejillas caídas y enmarcar la mirada a los 50

Un buen corte de cabello funciona como un auténtico recurso de belleza capaz de redefinir las facciones, difuminar arrugas y revitalizar una melena que ha perdido vitalidad. Eso es lo que explican los expertos del rubro y que ponen de relieve la importancia de nuestro pelo en cuanto a nuestra imagen.

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Con el paso de los años y la disminución natural de colágeno y densidad, es común que el rostro pierda definición. Sin embargo, la elección de un corte de cabello adecuado ayuda a desviar la atención, lograr un efecto lifting inmediato y enmarcar el rostro para devolverle frescura y luz de manera instantánea.

¿Qué es el corte clavicut?

Entre las opciones más favorecedoras destaca el clavicut, un corte midi que se extiende justo hasta la altura de las clavículas, situándose en el punto de equilibrio ideal entre el clásico bob y el cabello largo.

Desde el rubro explican que este cote de cabello, al rozar los hombros, estiliza y alarga el cuello, aportando la ligereza justa para armonizar las proporciones faciales sin el peso que suelen arrastrar las melenas extra largas.

Variantes del corte clavicut

El corte clavicut se encuentra entre los más elegidos y, aunque para muchos es un clásico, cuando se renueva o presenta variantes lidera muchas tendencias. En este punto, muchas reseñas remarcan que, si además se complementa con un desfilado frontal, se consigue un acabado con mucho más movimiento y dinamismo.

Es por eso que, a continuación, te daremos a conocer las 3 variantes del corte clavicut con desfilado que son ideales para disimular la flacidez facial y enmarcar la mirada a los 50 años de edad:

Clavicut de partición lateral con degradado diagonal

Efecto sobre las mejillas: Al desplazar la raya hacia uno de los lados, el cabello adopta una caída asimétrica que desvía la atención de los volúmenes inferiores del rostro. El vaciado progresivo en la parte delantera actúa como un velo sutil que recorre los laterales, atenuando la sensación de flacidez en la línea de la mandíbula y las mejillas.

Efecto sobre la mirada: El mechón principal del desfilado se diseña para que comience a fundirse a la altura de las sienes y los pómulos superiores, proyectando un punto de luz directo hacia los ojos y abriendo ópticamente la parte superior de la cara.

Clavicut combinado con flequillo abierto en triángulo

Efecto sobre las mejillas: Este diseño parte de una división central que desciende fundiéndose con las puntas frontales en un ángulo envolvente. Esa trayectoria curva aporta ligereza a los costados del rostro, logrando que las mejillas se perciban más recogidas y armónicas sin marcar líneas duras.

Efecto sobre la mirada: Al enmarcar los ojos con mechones que se abren con suavidad desde el centro, la atención se concentra de forma natural en la mirada, restando protagonismo a las líneas de expresión del contorno ocular.

Clavicut con textura ligera y capas superiores