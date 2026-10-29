Las estilistas coinciden: “Cuando termines de secarte el pelo en casa, para mejorar el acabado y controlar los pelitos sueltos aplica unos 30 segundos de aire frío y haz esto después”

Lograr un acabado de salón de belleza en casa parece una tarea imposible cuando a los pocos minutos de secarte el pelo comienzan a brotar esos molestos pelitos rebeldes.

El encrespamiento o frizz es el enemigo número uno de una melena pulida. Sin embargo, la solución definitiva no está en comprar productos carísimos, sino en activar un botón de tu secador que probablemente siempre ignoras.

La clave para lucir un cabello impecable y sin estática reside en un protocolo de cierre ultra sencillo: aplicar una ráfaga de aire frío durante aproximadamente 30 segundos justo al terminar el secado.

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Por qué aplicar 30 segundos de aire frío al secarte el cabello

Cuando moldeas o secas tu cabello con calor, las altas temperaturas expanden y abren la cutícula. Si dejas que el cabello se enfríe por sí solo a temperatura ambiente, la humedad exterior penetra con facilidad en esa cutícula abierta, provocando que el pelo se infle y aparezca el frizz.

El aire frío genera un choque térmico que cierra las cutículas de golpe. Esto no solo bloquea la entrada de humedad externa, sino que fija la forma deseada de tu peinado por muchas más horas.

Al estar la superficie del cabello completamente lisa y plana, la luz se refleja de manera uniforme, aportando un brillo natural inmediato que el aire caliente apaga.

El truco de los 30 segundos de aire frío que los estilistas exigen hacer al secarte el pelo en casa|Pexels

Lo que debes hacer justo después de secarte con aire frío

El aire frío es el interruptor, pero necesitas un candado. Los profesionales detallan que después de enfriar la melena, se debe aplicar el producto de acabado idóneo.

Algunas de las reglas para aplicar el aceite son:

Menos es más, especialmente si tienes el cabello fino. Calienta el producto, frotanfo el aceite entre las palmas de las manos antes de llevarlo al pelo. Xonas estratégicas, desliza las manos suavemente en puntas y zonas donde más se levanta el frizz.

El truco de los 30 segundos de aire frío que los estilistas exigen hacer al secarte el pelo en casa|Pexels

Además de aplicar la técnica de los 30 segundos, también debes evitar algunos errores como secar el pelo boca abajo, especialmente si buscas control. Tampoco abuses del agua hirviendo, ni desenredes con tirones en seco.