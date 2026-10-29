Elaina St. James tenía una carrera en ventas, una casa en Wisconsin y planes para formar una familia cuando conoció a un abogado de California. Años después, la ruptura de su compromiso la obligó a reorganizar su vida y buscar nuevas formas de sostenerse. Después de su divorcio, a los 58 años se convirtió en una emprendedora millonaria. Mientras que este hombre de 26 años renunció a su nuevo empleo apenas 47 minutos después de comenzar porque su jefe le pidió elegir entre el trabajo y su gato.

El divorcio de la mujer de 58 años

Antes de dar un giro a su vida, Elaina trabajaba en ventas de productos de consumo y tenía experiencia comercial con grandes cadenas minoristas, entre ellas Walmart y Target. Su empleo le permitió comprar una vivienda en Wisconsin y mantener independencia económica. Mientras que este joven de 19 años emprendió un negocio de impresión 3D tras graduarse de la prepa y ahora gana más de 800.000 dólares al año

Mujer de 58 años perdió casi todo después de un divorcio y reconstruyó su vida hasta convertirse en una emprendedora millonaria|@elainastjames

Fue cuando tenía 36 años que conoció por internet a un abogado que vivía en el sur de California. La relación avanzó con la intención de casarse y tener hijos. Sin embargo, en 2007, después de casi cuatro años de relación, su prometido terminó el compromiso.

Durante ese periodo, Elaina había dejado su empleo, se había mudado a California y asumido tareas domésticas mientras dependía de los ingresos de su pareja para cubrir gastos como el seguro médico y otros servicios. La separación la dejó en la ruina.

De perder casi todo a ser millonaria

Tras la ruptura, Elaina decidió convertirse en madre por su cuenta mediante un donante de esperma. Para atender a su hijo y generar ingresos, abrió una guardería en su domicilio, actividad que le permitió combinar el cuidado infantil con el trabajo. Cuando el niño comenzó a asistir a la escuela, aceptó empleos de oficina que le ofrecían horarios compatibles con sus responsabilidades familiares, aunque sus ingresos no cubrían sus objetivos de ahorro a largo plazo.

La mujer de 58 años inició a subir contenido en Instagram y OnlyFans en 2021. Obtuvo sus primeros dos suscriptores tres días después. Durante los primeros meses mantuvo su empleo de oficina mientras. Después, al comprobar que los ingresos superaban su salario, decidió dedicarse de tiempo completo a la creación de contenido.

Durante su primer mes de trabajo independiente obtuvo de ganancia de 11 mil dólares. Posteriormente, su actividad creció hasta convertirse en su principal fuente de ingresos. En octubre de 2025, People informó que ganaba más de 1.5 millones de dólares al año, principalmente gracias a OnlyFans.