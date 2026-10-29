3 plantillas de Bluey para imprimir y pegar a la mochila

La mochila es uno de los elementos con el cual los más pequeños tienen contacto diario y en donde llevan sus pertenencias. Personalizarla es una gran idea para que lleven sus personajes favoritos a todos lados como puede ser colocarle plantillas de Bluey.

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Este personaje es uno de los favoritos de niños y padres debido a los valores que transmiten. Bluey junto a Bingo ofrecen momentos muy divertidos que no se pueden perder.

¿Cuáles son las mejores plantillas de Bluey?

Plantillas de Stickers y Etiquetas Escolares

Esta es una opción que te facilitará el proceso debido a que ya está lista para que la imprimas en papel autoadhesivo o también puedes recortarlo en papel común y agregar una cinta transparente.

Coloca Etiquetas Escolares de Bluey en Pinterest, ya que te permiten poner el nombre del niño o simplemente usar la imagen clásica de Bluey y Bingo para decorar la superficie de la mochila.

Esta es una gran alternativa.|Pinterest

Moldes para Pines o Parches de Fieltro/Foamy

Aquí tenemos otra opción divertida , pero en este caso es en donde se utiliza el relieve y es más resistente. Puedes guiarte con el Tutorial y Molde de Bluey en Pinterest que viene con las piezas desglosadas (orejas, hocico, cuerpo). Lo imprimes en papel, recortas las piezas y las usas como guía sobre foamy (goma eva) o fieltro. Una vez armado el personaje, lo pegas a la mochila con silicón frío o líquido.

Plantillas de Calendario Escolar para Mochila

Llegamos a la última opción que es muy dinámica debido a que consiste en crear un mini organizador en lo que la parte frontal de la mochila o también en un bolsillo transparente. Puedes encontrar imágenes en sitios como Pinterest.

Este calendario es ideal.|Pinterest

Ten en cuenta que independientemente de lo que elijas, las mochilas rozan con muchas superficies por lo que es importante que imprimas las plantillas para luego plastificarlas con papel contact transparente antes de pegarlo a la mochila con un buen pegamento textil o cinta doble cara de alta resistencia.