Los años no pasan en balde, pues entre más pasa el tiempo, menos colágeno produce el cuerpo, por lo que las líneas de expresión aparecen. Sin embargo, estas no se quitan con maquillaje, si es que no aplicas correctamente la base. Por ello, traemos para ti el paso a paso de cómo lograr que la piel madura no se acartone ni se marque. Estos son los 5 tintes de pelo que iluminan el rostro y quitan años después de los 30.

Uno de los trucos del maquillaje para evitar que se marquen las líneas de expresióny evitar que la piel se vea acartonada es utilizar productos que reflejen la luz para que suavicen las líneas, a fin de que se vea luminosa. Para ello, es importante evitar a toda costa los acabados mate. ¿Cómo rejuvenecer el rostro solo con tu maquillaje: 3 trucos que usan las artistas?

Cómo aplicar la base en piel madura con líneas de expresión sin que se acartone ni se marque: paso a paso|Pinterest

Así debes aplicar la base para evitar que se marquen las líneas de expresión

Para evitar que la piel se acartone y las líneas de expresión se marquen, puede utilizar una base que contenga ácido hialurónico, que te ayudará a mantenerla hidratada .

. Sellar la base con polvo y agregar bruma en spray , para después presionar por toda la cara con la palma de la mano, a fin de perder el efecto acartonado que puede dejar el polvo.

, para después presionar por toda la cara con la palma de la mano, a fin de perder el efecto acartonado que puede dejar el polvo. Otro de los trucos es utilizar una beauty blender húmeda y a toquecitos pasarla por todo el rostro para difuminar muy bien el producto.

para difuminar muy bien el producto. Utilizar corrector solo en zonas específicas; es decir, donde se necesite más cobertura, a fin de que la piel no quede acartonada ni se marquen las líneas de expresión.

La edad para seguir este paso a paso de maquillaje

Por una cuestión biológica, las líneas de expresión suelen notarse después de los 30 años. Ello debido a que la piel comienza a producir menos colágeno y elastina, por lo que es más visible que se marquen al momento de sonreír, fruncir el ceño o gesticular.