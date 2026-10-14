Cómo calentar el enchinador de pestañas con encendedor

El enchinador de pestañas es uno de los elementos más utilizados a la hora del maquillaje. Si calientas este objeto lograrás que actúe como una herramienta de calor para el cabello que logra que las pestañas caídas se mantengan levantadas.

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Es importante tener cuidados a la hora de hacer esto ya que puedes ocasionarte quemaduras graves en la piel o en los ojos e incluso puedes derretir la goma del enchinador.

¿Cómo calentador el enchinador de pestañas?

Pasos para calentar el enchinador con encendedor

Lo primero es poder limpiar el enchinador para que no contenga residuos de rímel o maquillaje anterior. Esto es importante porque se pueden quemar, generar grumos o dañar las pestañas.

Después tienes que encender el encendedor y pasar la llama por la parte metálica por no más de 4 segundos. El fuego no debe tocar la almohadilla directamente porque se puede derretir o endurecer y las pestañas sufrirán las consecuencias.

Por último, debes colocar el enchinador tibio desde la raíz de las pestañas, vas a presionar suavemente de 10 a 15 veces y desliza hacia las puntas para crear una curva natural.

Cómo usar el enchinador de pestañas eléctrico de forma segura y lograr un rizo duradero|Pexels: https://kaboompics.com/

Los especialistas no recomiendan usar este método porque pueden surgir accidentes. Ante esto es que hay unas alternativas más interesantes como pueden ser:



Secadora de cabello: puedes dirigir el aire caliente hacia el enchinador por 10 o 20 segundos.

Enchinador eléctrico: la opción más segura es poder comprar un enchinador térmico que viene diseñado para regular la temperatura de manera automática y proteger tus ojos.

La técnica de rizado en "3 pasos"

Otra opción que puedes tener en cuenta es la de la técnica de rizado en 3 pasos, para ello debes dividir las pestañas en tres secciones para obtener una curva natural y duradera. Los pasos son:

Cómo usar el enchinador de pestañas eléctrico de forma segura y lograr un rizo duradero|Pexels: https://kaboompics.com/

Pon el enchinador lo más cerca posible del párpado y vas a presionar suavemente durante 5 segundos. Luego mueve este objeto hacia el centro de las pestañas y presiona por 3 segundos. Da un último toque ligero en las puntas por 2 segundos.