Cómo hacer depilación con hilo: 6 pasos para lograrlo

Una de las prácticas de depilación que está teniendo mucha popularidad es la realizada con un hilo. Si bien esta es una técnica muy antigua pues actualmente ha vuelto a ser empleada.

¡El caballo comenzó a galopar! Ernesto tuvo que detenerlo después de que Mónica cometiera este error en La Granja VIP

La elección de esta técnica es porque es muy precisa y económica para poder diseñar las cejas como para mantener sin bello el rostro. Para que puedas lograrlo correctamente es que te vamos a contar los 6 pasos que no puedes dejar de cumplir.

¿Cómo hacer una depilación con hilo?

Prepara el material y la piel

El primer paso es cortar un trozo de hilo 100% algodón entre unos 40 y 50 centímetros. Limpia muy bien la zona donde vas a depilar y en lo posible coloca talco para eliminar la humedad y se pueda agarrar mejor el vello.

Crea el lazo base

Une los dos extremos del hilo y haz un nudo firme (se recomiendan hasta tres nudos en el mismo punto para asegurar que no se desarme). Esto formará un círculo o bucle cerrado de hilo.

Enrolla el centro (Efecto Mariposa)

Coloca los dedos índices y pulgares dentro del lazo. Vas a girar una de las manos sobre sí misma unas 6 u 8 veces entonces notarás que se forma una hélice o una X que será lo que actúe como pinza.

Practica el movimiento de tijera

Antes de comenzar la depilación te recomendamos ensayar el movimiento. Abre los dedos de la mano derecha mientras cierras los de la izquierda, y viceversa. Notarás cómo el centro enrollado se desplaza de un lado al otro. Ese vaivén es el movimiento clave que atrapará los vellos.

Posiciona y arranca el vello

Una vez que manejes la técnica vas a llevar el hilo a tu piel. El triángulo del hilo debe ser ubicado detrás del vello ya que debe avanzar en dirección contraria al crecimiento del pelo. Abre la mano contraria de manera decidida: el centro trenzado correrá hacia el vello, atrapándolo y arrancándolo de raíz.

Calma e hidrata la zona

Llegamos al último paso donde notarás que tu piel está roja o puede arder un poco. Lo que deberás hacer es limpiar los residuos y aplicar algún producto como gel de aloe vera, aceite de almendras o una crema hidratante suave.

