Manelyk revela si sería capaz de cambiar de equipo en La Granja VIP, ¿preferiría estar con Niurka?

En más de una ocasión, Manelyk ha dicho que se considera como una persona real y que es fiel a lo que realmente quiere hacer. Y en La Granja VIP Segunda Temporada, parece que su forma de pensar no ha cambiado ni un poco, ni siquiera por la duda que llegó a tener sobre si sus estrategias estaban funcionando, pues ahora más que nunca está clara en que quiere permanecer junto a su equipo pase lo que pase.

Así se lo confesó a Fernando Lozada durante una íntima charla nocturna, en la que se sinceró sobre su opinión del juego y le aseguró que incluso si supiera que "La Resistencia" no tiene la mayor parte de apoyo, no se atrevería a cambiarse de bando. Esto porque con el paso de las semanas, se ha dado cuenta de que no tiene mucho en común con los demás integrantes, así que preferiría quedarse donde se siente cómoda.

"Pon tú que estoy en un mal equipo o el 'no favorito'. Te lo juro Fer, que yo no me identifico, ni me gusta el cotorreo, ni lo que hablan, ni lo que dicen, ni cómo piensan, ni cómo juegan los del otro equipo. No es como que quisiera estar ahí. Así estuviera perdiendo, estaría donde quiero estar", explicó la llamada "reina de los realities", que solo se lleva bien por momentos con Niurka, pero aun así no se iría a su grupo.

Manelyk aseguró que le será fiel a “La Resistencia” hasta el final|ESPECIAL

¿Manelyk no tiene apoyo en La Granja VIP? Estas son las dudas que han surgido por su equipo

No es la primera vez que Mane pone sobre la mesa la posibilidad de que sus aliados no sean precisamente los consentidos para el público, en realidad, desde la segunda semana se empezó a plantear esta idea. Todo a raíz de que hubo una ocasión en la que Kunno y Azalia quedaron empatados para ir al Duelo de Nominación por los votos, lo que destanteó al grupo y hasta provocó que el influencer rompiera en llanto por las dudas.

Sin embargo, con la experiencia que tiene en este tipo de proyectos, Mane también sabe que "La Resistencia" sí tiene seguidores fuera de La Granja VIP y esto lo ha visto reflejado cada que alguno de sus amigos que está nominado, regresa para una semana más. También, han ganado "El Más Gallito" y a ella misma la eligieron para acompañar a Bebeshita en la Habitación del Capataz, lo que para ellos son buenas señales.