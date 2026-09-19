María Karunna revela inesperado parentesco con famosa actriz de “Amores Perros” y confiesa que Karunna no es su apellido

Durante la convivencia que se registró hoy dentro de La Granja VIP Segunda Temporada, se generó una conversación que aparentemente empezó como casual terminó revelando uno de los detalles más inesperados de la historia familiar de María Karunna.

Poco después del mediodía Rafa Mercadante se encontraba hablando con la cantante quien empezó a contar sobre sus raíces y de su familia quien se dedicada a la música y la actuación durante la plática la granjera sorprendió al contar que entre sus familiares se encuentra Vanessa Bauche, actriz reconocida por su trabajo en cine y televisión, particularmente por interpretar a Susana en la película Amores perros, una de las producciones más reconocidas del país.

¿Quién es Vanessa Bauche, prima de María Karunna?

Mientras hablaba sobre su familia, María Karunna explicó también detalles de su apellido, ahí inmediatamente Mercadante la relacionó con la reconocida actriz y le cuestionó si era familiar de Vanessa Bauche, a lo que ella contestó que sí y que mantiene una relación cercana debido a que se trata de una prima segunda, pues ambas pertenecen a distintas ramas de la familia Bauche.

“Vanessa Bauche es mi prima. Prima segunda”, contó Karunna durante la charla con Rafa Mercadante.

Vanessa Bauche, es una actriz que tiene una amplia trayectoria en cine, televisión y teatro. Uno de sus trabajos más reconocidos es Amores perros, película dirigida por Alejandro González Iñárritu, donde interpretó a Susana.

Además, Bauche ha participado en producciones como La máscara del Zorro, Los tres entierros de Melquíades Estrada, De la calle, Rosario Tijeras y Luis Miguel, la serie. En esta última interpretó a Rosy Esquivel, incluso Karunna dio este último detalle sobre el trabajo de Bauche quien además la describió como una mujer “guerrera” y “bien chambeadora”. También contó que suelen mantenerse en comunicación a través de un chat familiar en el que participan varios integrantes de los Bauche.

“Nos queremos mucho, procuramos en las navidades vernos, pero siempre está trabajando”, expresó.

La propia Karunna recordó además que Vanessa le habría dado algunos consejos cuando comenzó a ser anunciada para ser granjera en esta nueva temporada de La Granja VIP: “Cuidado, échale ganas”, contó sobre las recomendaciones que recibió de su famosa familiar.

¿Cuál es el verdadero nombre de María Karunna?

Otro de los momentos que llamó la atención durante la conversación fue cuando Rafa Mercadante le preguntó por “Karunna”, pues durante años el público ha asociado esa palabra con el apellido de María y su hermana Maya.

Sin embargo, la cantante explicó que Karunna no es su apellido sino que se trata de su segundo nombre que le puso su mamá a pesar de ya haber sido registrada como María Hill Bauche. De acuerdo con sus palabras, su mamá decidió ponerle ese nombre después de recibir la influencia de un gurú relacionado con la cultura y las tradiciones de la India: “Este es un nombre sánscrito. Ese es su mantra”, recordó Karunna al explicar el significado de ese nombre.

De acuerdo con la intérprete, “Karunna” está relacionado con conceptos como misericordia y amor hacia todos los seres, una idea que terminó convirtiéndose en parte importante de la historia detrás de su nombre. Incluso reveló que la gente suele confundirse y pensar que Karunna es un apellido familiar, especialmente porque ella y su hermana Maya son conocidas artísticamente como las hermanas Karunna.