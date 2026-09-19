Granjeros piden a Ivonne Montero que NO se vuelva a proponer como Peón por la GRAVE falta que cometió que restó miles de pesos al presupuesto semanal

Durante la gala de Traición, Adal Ramones recordó que Ivonne Montero cometió una grave falta que afectó el presupuesto de todos los Granjeros: se bañó en la casa cuando, como peón, le correspondía la regadera al aire libre. La actriz defendió su desempeño y hasta acusó a dos de sus compañeros de haber hecho lo mismo.

El conductor sentenció que el cargo de peón le quedó grande a la actriz, “hasta hoy, tu desempeño ha dejado mucho que desear, tus compañeros lo han resentido” y recordó que dicha posición no es un premio, implica sacrificios e incomodidades.

“Ser peón no es salir a acariciar a los animales, es trabajar, comprometerse con el desarrollo de la Granja, bañarse afuera, comer diferente, dormir en cama de paja y renunciar a privilegios, de eso se trata”, recordó Adal y advirtió a los participantes que antes de pedir el puesto lo piensen bien ya que sus errores y su falta de responsabilidad afectan a todos.

Por su parte, Fernando Lozano, quien ya fue peón y enfrentó a Montero esta tarde, dijo en la gala que ya todos sabían que los peones no se pueden bañar en la casa y remarcó que la actriz pidió el trabajo y era consciente de las restricciones. “Está feo bañarse con agua fría, ver a todos comer y solo tragar frijoles, pero ya sabía, no hay sorpresas”.

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Ivonne Montero se defiende y asegura que tuvo una buena actuación como peón

Cuando tuvo la oportunidad de hablar, Ivonne Montero recordó que tenía muchas ganas de ser peona y que no creía que su desempeño haya sido malo. Aceptó que cometió un error, pero acusó que no fue la única, “también se bañó Kunno, también se bañó Mono”.

Aseguró que había dudas sobre si podían o no bañarse en la casa y explicó que no lo hizo al aire libre porque está enferma y, además, le duelen las articulaciones de las manos.

La actriz resaltó que realizó trabajos pesados como mover al molino, a pesar de que ella quería la posición para cuidar a los animales y, afirmó, sus compañeros no se lo habían permitido. Pero Julio Camejo la desmintió.

