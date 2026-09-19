OFICIAL: Este es el PRESUPUESTO semanal de los Granjeros; las graves faltas provocaron un gran recorte monetario

Este Viernes de Traición en La Granja VIP, además de encarar una nueva y determinante jornada previa a la Gala de Expulsión del fin de semana, los Granjeros recibieron el reporte oficial sobre el presupuesto asignado para los insumos de la tercera semana de competencia, encontrándose con una dura realidad que afectará de lleno su despensa.

Aunque la producción otorga una bolsa base de recursos para abastecer la cocina y los cuidados básicos del lugar, como señaló Adal Ramones, las constantes distracciones y faltas al reglamento interno han terminado por pasar factura. En la gala señaló que Ivonne Montero, quien es Peón esta semana, no quiso bañarse en el área designada para este grupo, lo cual le costó al grupo 11,890 pesos menos del presupuesto.

Aunque el tío Pepe reconoció el buen trabajo de Capataz de Pascal, señaló que hay detalles que no puede dejar pasar: los peones no se levantaron a tiempo para atender a sus labores, también observó que revolvieron la paja con la pastura, también que algunos Peones trabajaron de más mientras otros no lo hicieron, por lo que pidió mejor organización. Lo que más le preocupa es que han dejado herramientas dentro de los corrales, lo que puede ser un riesgo para los animales y los integrantes de la granja.

Como consecuencia directa de estas infracciones acumuladas, la producción determinó recortar drásticamente el presupuesto semanal de 39,000 platacash; sin embargo, tenían una sanción pendiente por la falta de Ivonne, por lo que finalmente quedó en 27,110 platacash La noticia cayó como un balde de agua fría entre los participantes, quienes ahora deberán hacer milagros para administrar alimentos básicos y gestionar los suministros sin que la falta de comida detone una batalla campal en la cocina.

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