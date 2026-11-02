5 plantillas de stickers de Saja Boys para imprimir y decorar tu mochila

Si eres fan de K-Pop Demon Hunters y quieres llevar a tus personajes favoritos a todas partes, los stickers de los Saja Boys son una alternativa divertida y creativa para personalizar tu mochila. Con sus diferentes estilos, expresiones y looks de idols, puedes crear una colección de pegatinas que refleje tu gusto por la película. Lo mejor es que puedes encontrar diseños para imprimir, recortar y utilizar no solo en mochilas, sino también en carpetas, libretas, estuches y otros útiles escolares. Aquí te compartimos cinco ideas de plantillas inspiradas en los integrantes de esta agrupación para darle un toque K-pop a tus accesorios.

Los mejores diseños para tu mochila que toda fan de los Saja Boys querrá conseguir

Estas plantillas de KPop Demon Hunters incluyen diferentes presentaciones de stickers inspirados en los integrantes de esta agrupación, desde hojas con varias ilustraciones hasta calcomanías individuales con acabados especiales. Algunas destacan por sus diseños holográficos, mientras que otras reúnen referencias a sus canciones y presentaciones. Estas cinco opciones se pueden descargar para imprimirlas y son ideales para darle un toque personalizado a tu mochila.

