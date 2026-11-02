No es el labial: el truco de maquillaje para que los labios ganen volumen

El truco de maquillaje para que los labios ganen volumen no está en elegir un labial más intenso, sino en combinar un perfilador cercano al tono natural de la boca con un toque de iluminador en el arco de Cupido y el centro del labio inferior. Esta técnica crea un contraste sutil que refleja la luz y hace que los labios parezcan más definidos y voluminosos.

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A diferencia de un delineado oscuro y muy marcado, que puede endurecer el maquillaje, un perfilado suave permite corregir visualmente pequeñas asimetrías y dar sensación de mayor dimensión en los labios. La elección de tonos y la manera de difuminar el producto son tan importantes como la cantidad aplicada.

¿Cómo aplicar iluminador y perfilador para dar volumen a los labios?

Perfila con un tono natural: elige un lápiz similar al color de tus labios o apenas más oscuro. Dibuja el contorno con trazos pequeños y, si buscas un efecto más lleno, puedes sobrepasar ligeramente el borde en el centro del labio superior e inferior, sin exagerar. Difumina el perfilador: utiliza el mismo lápiz o un pincel para suavizar la línea hacia el interior. Así, el contorno se integra con el labial. Ilumina el arco de Cupido: coloca una pequeña cantidad de iluminador justo sobre la curva central del labio superior. Evita extenderlo demasiado para que no parezca una línea blanca. Añade luz en el centro: un toque de gloss o un producto satinado en el centro del labio inferior ayuda a crear sensación de dimensión.

¿Qué colores y acabados ayudan a conseguir labios más voluminosos?

Los tonos nude rosados, durazno y rosa amarronado suelen ser opciones versátiles para un resultado natural. Los labiales demasiado oscuros y completamente mates pueden hacer que los labios parezcan más pequeños.

El maquillador profesional Mario Dedivanovic, reconocido por popularizar técnicas de contorno e iluminación, trabaja con la idea de utilizar luces y sombras para realzar los rasgos. Este principio también puede aplicarse al maquillaje de labios: un perfilado suave y un punto de luz en el arco de Cupido ayudan a crear una ilusión de mayor volumen.

El efecto depende de la forma de la boca y de cómo se aplique el color. Para potenciar el resultado:



Elige acabados cremosos o satinados: reflejan la luz de manera sutil y ayudan a dar una apariencia más jugosa.

reflejan la luz de manera sutil y ayudan a dar una apariencia más jugosa. Evita el exceso de producto: las capas gruesas pueden acumularse en las líneas del labio.

las capas gruesas pueden acumularse en las líneas del labio. Prepara la boca: una hidratación previa y una exfoliación suave ocasional ayudan a que el maquillaje se distribuya de manera uniforme.

El objetivo no es dibujar unos labios diferentes, sino destacar su forma natural. Con un perfilado discreto, un punto de luz bien colocado y un acabado que refleje la luz, es posible crear una apariencia más voluminosa sin cambiar de labial ni recurrir a técnicas invasivas.